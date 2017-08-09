Spor Toto Süper Lig'de heyecan başlıyor. Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray kendi evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasından galibiyetle ayrılıp taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?
GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA
Galatasaray Kayserispor maçı 14 Ağustos Pazartesi günü, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TT Arena'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra gruplar halinde sekize üç dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Son bölümdeki topa sahip olma çalışmasının ardından antrenman tamamlandı.