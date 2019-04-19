Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde
gerçekleştirilen son antrenmanda oyuncular, 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
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