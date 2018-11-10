Galatasaray, Kayseri'de nefes aldı! Maçta 3 gol, 1 kırmızı kart

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray, Kayseri'de nefes aldı! Maçta 3 gol, 1 kırmızı kart
GeriSpor Galatasaray, Kayseri'de nefes aldı! Maçta 3 gol, 1 kırmızı kart
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
10.11.2018 - 18:26, Son Güncelleme:

Galatasaray, Kayseri'de nefes aldı! Maçta 3 gol, 1 kırmızı kart

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray, Kayseri'de nefes aldı! Maçta 3 gol, 1 kırmızı kart

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor'u Onyekuru ve Ömer Bayram'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek ligde 3 maç aradan sonra 3 puan alarak nefes aldı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri, 18. ve 74. dakikalarda Onyekuru ile 88. dakikada Ömer Bayram kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 23'e yükseltirken Kayserispor 12 puanda kaldı. Öte yandan Kayserispor'da Tiago Lopes, 17 ve 83. dakikalarda gördüğü sarı kartlar neticesinde oyun dışına gönderildi. Kayserispor maçı 10 kişi tamamladı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk , İsmail Şencan , Osman Gökhan Bilir

Kayserispor: Muammer , Lopes , Rotman , Şamil , Bilal , Umut , Chery (Varela dk. 61 ), Sapunaru , Mensah (Hakan dk. 86 ?), Kucher , Atilla

Yedekler: Lung, Vedat, Gyan, Adem, Mert

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Galatasaray: Muslera (İsmail dk. 90 ?), Marianio , Maicon , Serdar , Selçuk (Yunus dk. 90 ?), Belhanda , Sinan , Ömer , Onyekuru , Ozan , Feghouli (Celil dk. 87 ?)

Yedekler: Ahmet, Linnes, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Onyekuru (dk. 18 ve 75), Ömer (dk. 88) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Kucher, Mensah, Sapunaru (Kayserispor), Feghouli, Ozan, Onyekuru (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Lopes (dk. 83) (Kayserispor)

29
Tribünde dikkat çeken an Golden sonra...
Tribünde dikkat çeken an! Golden sonra...

Galatasaray, Kayseride nefes aldı Maçta 3 gol, 1 kırmızı kart

NOTLAR:

HASAN ŞAŞ, KAYSERİ'YE GİTMEDİ
Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Sorumlu Levent Şahin takım otobüsüyle birlikte stada gelirken cezalı olan Teknik Direktör Fatih Terim kafileden ayrı olarak VIP minibüsle stada geldi. 8 maç ceza alan yardımcı antrenör Hasan Şaş ise Kayseri'ye gitmedi.

COŞKULU KARŞILAMA
Son haftalardaki kötü sonuçlar ve derbi sonrasında alınan cezalarla sarsılan Galatasaray'a taraftarı Kayseri'de büyük moral verdi. Yüzlerce taraftarın meşaleler eşliğinde karşıladığı sarı-kırmızılılarda en büyük ilgi Fatih Terim'e gösterildi.

KAYSERİSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK 
Kayserispor ise geçen haftadaki MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre iki değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, disiplinsiz davranışları nedeniyle yönetim kurul kararıyla kadro dışı kalan Kana Bıyık'ın yerine Cristian Sapunaru'ya, sakatlığı bulunan Levent Gülen'in yerine Olkesandr Kucher'e 11'de şans verdi. Ev sahibi ekip, Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Şamil Çinaz, Rotman, Chery ve Umut Bulut ilk 11'iyle sahaya çıktı. 

TÜM STATTAN ALKIŞ ALAN ANONS
Hakkari'de bugün yaşanan patlama ve şehitlerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle, karşılaşma öncesinde müzik yayını yapılmayacağı duyuruldu.
Bu anons iki kulüp taraftarından da alkış aldı.

FEGHOULI İLK KEZ...
G.Saray'da sakat Emre, Nagatomo ve tedavisi yeni biten Fernando'nun yokluğunda, Donk-Ndiaye-Rodrigues'in cezaları eklendi. Fatih Terim'in de tribünde oturacağı maça Aslan, rekor eksikle sahaya çıktı. Sezon başından bu yana forma şansı bulamayan Feghouli, Kayseri'de ilk 11'de forma giydi.

ERTUĞRUL SAĞLAM'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ!
Karşılaşmanın 17.dakikasında Kayserispor yedek kulübesinin önünde yerde kalan Ömer Bayram acı içinde yerde yatınca Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yanına gitti. Sağlam kulübeye dönüp Kayserispor kulübü doktorlarını çağırdı. Ömer ayağa kalktı ve tedaviye gerek kalmadı.

Galatasaray, Kayseride nefes aldı Maçta 3 gol, 1 kırmızı kart

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kayserispor - Galatasaray maçından özel anlar

Bricio Ramos yürekleri ağza getirdi

Fenerbahçe, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sivasspor'a hazır!