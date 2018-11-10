Galatasaray, Kayseri'de nefes aldı! Maçta 3 gol, 1 kırmızı kart
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor'u Onyekuru ve Ömer Bayram'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek ligde 3 maç aradan sonra 3 puan alarak nefes aldı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri, 18. ve 74. dakikalarda Onyekuru ile 88. dakikada Ömer Bayram kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 23'e yükseltirken Kayserispor 12 puanda kaldı. Öte yandan Kayserispor'da Tiago Lopes, 17 ve 83. dakikalarda gördüğü sarı kartlar neticesinde oyun dışına gönderildi. Kayserispor maçı 10 kişi tamamladı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk , İsmail Şencan , Osman Gökhan Bilir
Kayserispor: Muammer , Lopes , Rotman , Şamil , Bilal , Umut , Chery (Varela dk. 61 ), Sapunaru , Mensah (Hakan dk. 86 ?), Kucher , Atilla
Yedekler: Lung, Vedat, Gyan, Adem, Mert
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Galatasaray: Muslera (İsmail dk. 90 ?), Marianio , Maicon , Serdar , Selçuk (Yunus dk. 90 ?), Belhanda , Sinan , Ömer , Onyekuru , Ozan , Feghouli (Celil dk. 87 ?)
Yedekler: Ahmet, Linnes, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Onyekuru (dk. 18 ve 75), Ömer (dk. 88) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Kucher, Mensah, Sapunaru (Kayserispor), Feghouli, Ozan, Onyekuru (Galatasaray)
Kırmızı Kart: Lopes (dk. 83) (Kayserispor)
NOTLAR:
HASAN ŞAŞ, KAYSERİ'YE GİTMEDİ
Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Sorumlu Levent Şahin takım otobüsüyle birlikte stada gelirken cezalı olan Teknik Direktör Fatih Terim kafileden ayrı olarak VIP minibüsle stada geldi. 8 maç ceza alan yardımcı antrenör Hasan Şaş ise Kayseri'ye gitmedi.
COŞKULU KARŞILAMA
Son haftalardaki kötü sonuçlar ve derbi sonrasında alınan cezalarla sarsılan Galatasaray'a taraftarı Kayseri'de büyük moral verdi. Yüzlerce taraftarın meşaleler eşliğinde karşıladığı sarı-kırmızılılarda en büyük ilgi Fatih Terim'e gösterildi.
KAYSERİSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK
Kayserispor ise geçen haftadaki MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre iki değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, disiplinsiz davranışları nedeniyle yönetim kurul kararıyla kadro dışı kalan Kana Bıyık'ın yerine Cristian Sapunaru'ya, sakatlığı bulunan Levent Gülen'in yerine Olkesandr Kucher'e 11'de şans verdi. Ev sahibi ekip, Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Şamil Çinaz, Rotman, Chery ve Umut Bulut ilk 11'iyle sahaya çıktı.
TÜM STATTAN ALKIŞ ALAN ANONS
Hakkari'de bugün yaşanan patlama ve şehitlerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle, karşılaşma öncesinde müzik yayını yapılmayacağı duyuruldu.
Bu anons iki kulüp taraftarından da alkış aldı.
FEGHOULI İLK KEZ...
G.Saray'da sakat Emre, Nagatomo ve tedavisi yeni biten Fernando'nun yokluğunda, Donk-Ndiaye-Rodrigues'in cezaları eklendi. Fatih Terim'in de tribünde oturacağı maça Aslan, rekor eksikle sahaya çıktı. Sezon başından bu yana forma şansı bulamayan Feghouli, Kayseri'de ilk 11'de forma giydi.
ERTUĞRUL SAĞLAM'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ!
Karşılaşmanın 17.dakikasında Kayserispor yedek kulübesinin önünde yerde kalan Ömer Bayram acı içinde yerde yatınca Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yanına gitti. Sağlam kulübeye dönüp Kayserispor kulübü doktorlarını çağırdı. Ömer ayağa kalktı ve tedaviye gerek kalmadı.
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