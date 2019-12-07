Galatasaray Katar yolcusu

Ali Naci Küçük / Spor Arena



Galatasaray'da devre arası kamp yeri belli oldu... 2 ay önce Ocak ayında Katar'da düzenlenecek turnuva için teklif alan Galatasaray'da yönetici Dorukhan Acar'ın incelemeler yapmak adına gittiği ve sarı kırmızılı kulübe aynı zamanda artı para, gelir getireceği ifade edildi.

Galatasaray'ın Katar'da turnuvaya katılıp hazırlık maçı yapacağı ve tüm masrafların organizatör firması tarafından karşılanıp sarı kırmızılı kulübünde sembolik de olsa gelir elde edeceği belirtildi.

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...

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