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Futbol
07.12.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Galatasaray Katar yolcusu

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Galatasaray Katar yolcusu

Galatasaray'ın kamp için belirlediği adres Katar oldu.

Ali Naci Küçük / Spor Arena

Galatasaray'da devre arası kamp yeri belli oldu... 2 ay önce Ocak ayında Katar'da düzenlenecek turnuva için teklif alan Galatasaray'da yönetici Dorukhan Acar'ın incelemeler yapmak adına gittiği ve sarı kırmızılı kulübe aynı zamanda artı para, gelir getireceği ifade edildi.

Galatasaray'ın Katar'da turnuvaya katılıp hazırlık maçı yapacağı ve tüm masrafların organizatör firması tarafından karşılanıp sarı kırmızılı kulübünde sembolik de olsa gelir elde edeceği belirtildi.

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Galatasaray Katar yolcusu

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