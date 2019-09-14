Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran top toplayıcı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray ilk yarıda bulduğu golle öne geçerken son bölümde Kasımpaşa'nın baskısı vardı.
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Sarı kırmızılı ekip ise Konyaspor maçında yaşadığı son saniye sürpriziyle karşılaşmak istemiyordu. O nedenle son bölümde aceleci olan taraf Kasımpaşa idi.
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Bu anlarda maçın hakemi Kasımpaşa kalecisi Fatih Öztürk'ün şikayetini dikkate aldı.
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Ali Palabıyık, Kasımpaşa kalecisi Fatih Öztürk'ün arkasında görev yapan top toplayıcı çocuğu görev yerinden uzaklaştırdı
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Zaman geçirici harekette bulunan top toplayıcı çocuğu tribüne gönderen Ali Palabıyık'ın, görevli çocuğu yerinden uzaklaştırdığı an yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıdı.
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Morali bozulan top toplayıcı çocuğa tribünler de alkışla destek verdi.
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Terim ve yardımcıları tribünde
Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Kasımpaşa maçında tribünde yer aldı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermiş, Tahkim Kurulu da bu cezayı 3 maça indirmişti.
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PFDK'nin aynı maçta 3 maç men cezası verdiği Ümit Davala'nın yanı sıra geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 8 maç men cezası alan Hasan Şaş da yedek kulübesinde bulunamadı.
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Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı maçta takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.
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A Milli Takım Tenik Direktörü Şenol Güneş de maçı izleyerek notlar aldı.
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Cezalı Emre Mor da maçı takip edenler arasındaydı.