Galatasaray ile Kasımpaşa 31. randevuda. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 19'unu Galatasaray, 5'ini Kasımpaşa kazandı. Türk Telekom Stadı'nda yapılan 8 maçta sarı-kırmızılılar 6, lacivert-beyazlılar 2 kez galip geldi. Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bu akşam 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19'unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak?



Türk Telekom Stadı'ndaki maçlar



Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 8 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 6 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 30 kez filelerle buluştu, Galatasaray 18, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.



En farklı skorlar



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Lige kötü bir başlangıç yapan ve 3 haftada sadece 1 puan alabilen lacivert-beyazlılar, Türk Telekom Stadı'nda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. İlk hafta Trabzonspor'la sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Alanyaspor'a 4-1, MKE Ankaragücü'ne ise 1-0 yenilen teknik direktör Kemal Özdeş'in öğrencileri haftaya 16. sırada girdi. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.



Son 10 lig maçında galibiyet yok



Kasımpaşa, resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etti. Süper Lig'de oynadığı son 10 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti. Kasımpaşa, daha sonra oynadığı 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi aldı.



Galatasaray Kasımpaşa arasındaki istatistikler

Galatasaray ve Kasımpaşa arasında oynanan 30 Süper Lig maçında sarı kırmızılılar 19 galibiyet elde etti.

Galatasaray ve Kasımpaşa'nın geçen sezon ligde oynadığı iki maç da Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı kırmızılılar Eylül 2009-Ağustos 2012 arasındaki beş maçlık seriden bu yana, Süper Lig'de rakibi karşısında art arda üç galibiyet elde edemedi. Kasımpaşa'yı ağırladığı son altı lig maçında rakibine iki kez yenilen Galatasaray, bundan önceki dokuz iç saha karşılaşmasında sadece bir mağlubiyet almıştı.

Süper Lig'de evinde 37 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini, hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor. Galatasaray'ı seyircisi önünde mağlup etmeyi başaran son Süper Lig takımı Kasımpaşa'ydı. Süper Lig'de 10 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, bu alanda ligin devam eden en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Lacivert beyazlılar en son Mayıs-Kasım 2010 arasında bundan daha uzun bir kazanamama serisi yaşadı.

Deplasmanda oynadığı son 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanan ve son beş maçını kaybeden Kasımpaşa, en son ligden düştüğü 1963/64 sezonunda dış sahada bundan daha uzun yenilgi serisi yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Göztepe'nin ardından en az golü kaydeden üç ekipten biri olan Kasımpaşa, aynı zamanda Göztepe'nin ardından gole çevirme oranı en düşük takım.

Süper Lig'de sezonun ilk üç haftasında pas isabet yüzdesi en yüksek takım Galatasaray. Ligde forma giydiği son iki maçta iki gol atan Ryan Babel, Süper Lig kariyerindeki ikinci üç maçlık serisini tamamlamak için sahaya çıkacak. Hollandalı yıldız geçen sene Eylül ayında Beşiktaş formasıyla art arda üç maçta gol kaydetmişti. Kasımpaşa'nın 11 Ağustos 2018'den bu yana Süper Lig deplasmanlarında attığı 22 golün tamamı yabancı oyunculardan gelirken; lacivert beyazlı formayla dış sahada rakip fileleri havalandıran son Türk oyuncu Tarkan Serbest.