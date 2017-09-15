Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 26 lig maçından 16'sını Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi. Galatasaray'ın 51 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Galatasaray 2-1 galip geldi, ikinci devre Türk Telekom Stadı'nda ise Kasımpaşa 3-1 kazandı.



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray Kasımpaşa maçı 16 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 20:00'da başlayacak.

Galatasaray Kasımpaşa arasındaki istatistikler

İki takım Süper Lig'de 26 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların 16'sını kazanırken, sadece dört kez yenildi. İki takımın Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın sadece birinde karşılıklı gol atılmadı: 19 Nisan 2014'te Kasımpaşa'nın deplasmanda 4-0 kazandığı maç.

Galatasaray ve Kasımpaşa'nın lig tarihinde oynadığı 26 maçta, maç başına ortalama üç gol atıldı. Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile oynadığı 13 lig maçının yedisini kazandı. Kasımpaşa ve Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadığı son dört lig maçında karşılıklı ikişer galibiyet elde etti. Galatasaray evinde oynadığı son dört lig maçını kazandı. Bundan önceki son beş maçlık serisi, şampiyon oldukları 2014/15 sezonunun son beş haftasında gelmişti.

Galatasaray Süper Lig'de sekiz maçtır yenilmiyor ve bu, Igor Tudor döneminin en uzun yenilmezlik serisi. Galatasaray'ın devam eden bu serisi geçen sezonun ikinci yarısındaki Kasımpaşa yenilgisi sonrasında başlamıştı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'in en fazla gol atan takımı. Kasımpaşa ise Galatasaray'ın ardından bu alanda ikinci sırada. Bu maçta, bu sezon Süper Lig'in gole çevirme oranı en yüksek iki takımı karşı karşıya gelecek. Bu sezon Süper Lig'de gol beklentisi ile attığı gol arasında en fazla fark olan iki takım bu maçta karşılaşacak: Galatasaray bu sezon 6.3 gol atması beklenirken 11 gol attı, Kasımpaşa ise bu sezon 5.6 gol atması beklenirken dokuz gol attı. Kasımpaşa, ligdeki son yedi deplasman maçında sadece iki galibiyet alabildi; bu galibiyetlerden biri Galatasaray karşısındaydı.

Kasımpaşa'nın Süper Lig'de deplasmanda en fazla gol attığı rakibi Galatasaray. Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de kalesinde gördüğü üç gol de duran toplardan geldi. Geçen sezon da eklendiğinde, Galatasaray'ın son iki sezonda kalesinde gördüğü 43 golün 19'u duran toplardan geldi. Kasımpaşa ise ligdeki son dört golünün üçünü duran toplardan buldu. Son iki sezonda ligde 55 gol atan Kasımpaşa, bunların 20'sini duran toplardan attı. Markus Neumayr bu sezon Süper Lig'de dört maçta dört gole katkı yaptı. Alman futbolcu bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımına en fazla puan kazandıran isim.

Trezeguet bu sezon ligde dört maçta dört gole katkı yaptı. Ligde sadece takım arkadaşı Neumayr, Trezeguet'den daha fazla puan kazandırdı. Bafetimbi Gomis, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği her maçta en az bir gol katkısı yaptı. Ligde en fazla gole katkıda bulunan futbolcu da Gomis.