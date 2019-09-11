Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman?
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta milli maç arası verilen Süper Lig'de maçın ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman?
Galatasaray Kasımpaşa maçı Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçı olacak. Bu maça kısa bir süre kala maça ilişkin tarih bilgisi merak konusu oldu. İşte, Galatasaray Kasımpaşa maçına ilişkin ayrıntılar...
Süper Lig'de 4. haftadan ilk maç Galatasaray ile Kasımpaşa arasında olacak. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maç beIN Sports platformu kanallarında canlı yayınlanacak.
SARI KIRMIZILI EKİBİN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda yer alan futbolcuların yanı sıra salonda çalışan Mario Lemina katılmadı.
Antrenmanın basına açık bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alan çalışması gerçekleştirildi.
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