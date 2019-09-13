Galatasaray - Kasımpaşa: 1-0
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar Falcao'nun 38. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı.
İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ilk resmi maçında Kasımpaşa ağlarını havalandırmayı başardı. Falcao, 11'de başladığı karşılaşmanın 90. dakikasında yerini Ryan Donk'a bıraktı.
Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçında golle tanıştı. Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakada ağları havalandıran Falcao, gösterdiği performansla beklentileri ilk müsabakadan karşıladı. Yıldız futbolcu golünü de 38. dakikada buldu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar maç önünde ve sonrasında Kolombiyalı golcüye tezahüratlarla büyük ilgi gösterdi.
Mücadeleye 11'de başlayan Falcao, 90. dakikada yerini Hollandalı futbolcu Ryan Donk'a bıraktı.
38 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 38 karşılaşmaya çıkardı.
Galatasaray, Süper Lig’de Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte evindeki yenilmezliğine devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki son 38 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 6 kez de berabere kaldı.
Cim Bom, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.
LEVENT ŞAHİN KULÜBEDE
Galatasaray’da cezalardan dolayı takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray’da teknik heyetin cezalarından dolayı kulübede Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim’in yanı sıra yardımcı antrenörler Ümit Davala ile Hasan Şaş da cezasından dolayı takımın yanında yer alamadı.
MAÇA BÜYÜK İLGİ
Galatasaray - Kasımpaşa maçını Türk Telekom Stadyumu'nda 43 bin 472 seyirci izledi. Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Milli aranın ardından lige iyi başlayan sarı-kırmızılıları evinde taraftarları da yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 43 bin 472 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü. Bu müsabakadan önce Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Konyaspor karşılaşmasını da 38 bin 445 kişi takip etmişti.
FALCAO VE LEMINA 11'DE
Galatasaray’ın yeni transferleri Falcao ile Lemina, Kasımpaşa maçı ilk 11’inde yer aldı.
Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek Galatasaray’ın 11’i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, yeni transferler Falcao ve Lemina’ya ilk resmi maçlarında 11’de görev verdi. Son oynanan deplasmandaki Kayserispor maçına göre iki değişiklik bulunuyor. Ömer Bayram ve Club Brugge’a transfer olan Mbaye Digane’nin yerlerine Lemina ve Falcao sahaya çıkacak.
Sarı-kırmızılılar, Paşa karşısına Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Yuto Nagatomo, Lemina, Steven Nzonzi, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Younes Belhanda ve Falcao 11’i ile çıkacak.
Yedeklerde ise Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Selçuk, Donk, Ömer, Jimmy Durmaz ve Taylan görev bekleyecek.
Kadroda cezalı olan Florin Andone, Jean Michael Seri ve Emre Mor yer almıyor.
Galatasaray ile Kasımpaşa 31. randevuda. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 19'unu Galatasaray, 5'ini Kasımpaşa kazandı. Türk Telekom Stadı'nda yapılan 8 maçta sarı-kırmızılılar 6, lacivert-beyazlılar 2 kez galip geldi. Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bu akşam 31. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19'unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık , Serkan Olguncan , Serkan Çimen
Galatasaray: Muslera , Mariano , Luyindama , Marcao , Nagatomo , Nzonzi , Belhanda , Lemina (Ömer dk. 30 ), Feghouli (Adem dk. 80 ?), Babel , Falcao (Donk dk. 90 ?)
Yedekler: Okan, Şener, Emre, Ahmet, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Kasımpaşa: Fatih , Hafez (Heintz dk. 82 ?), Ben Youssef , Veysel Sarı , Popov , Khalili , Aytaç Kara , Hajradinovic , İlhan Depe (Mustafa Pektemek dk. 72 ), Quaresma , Thiam (Veigneau dk. 72 )
Yedekler: Ramazan, Murat Can, Uğurcan, Fernandes, Furkan, Özgür, Azad
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Falcao (dk. 38) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Hajradinovic, Youssef, Quaresma (Kasımpaşa), Marcao, Ömer (Galatasaray)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanatta topla buluşan İlhan’ın ceza sahası içine verdiği pasta gelişine topa vuran Hajradinovic’in şutunu kaleci Muslera kontrol etti.
12. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma’nın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic’in ceza sahası içine çevirdiği topta ön direkte Thiam’ın yaptığı vuruşta top auta çıktı.
17. dakikada ceza sahasına atılan uzun topla buluşan Babel’in verdiği pasta Falcao’nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti ve kaleci Fatih’te kaldı.
34. dakikada sol kanattan Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nzonzi’nin kafa vuruşunda top kaleci Fatih’te kaldı.
38. dakikada Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Falcao’nun şutunda savunmada Ben Youssef’e çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sol kanatta Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Marcao’nun kafa vuruşunu kaleci Fatih oyun alanına çeldi.
77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma’nın şutunu Muslera kornere çeldi.
80. dakikada Belhanda’nın orta alandan verdiği pasta topla buluşan Falcao’nun şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
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