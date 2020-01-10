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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2020 - 12:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray karşılamasında 'zorlu' göndermesi

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İkinci yarı hazırlık kampı için Antalya'ya gelen Gaalatasaray'ı sarı kırmızılı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar açtıkları pankart ile 'Zorlu görüşmesi'ne göndermede bulundu.

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  • Galatasaraya Antalyada coşkulu karşılama
  • Galatasaraya Antalyada coşkulu karşılama
  • Galatasaraya Antalyada coşkulu karşılama
  • Galatasaraya Antalyada coşkulu karşılama
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ali Naci KÜÇÜK - İkinci yarı hazırlıklarını 4 gün boyunca Antalya'da sürdürecek olan Galatasaray takımını havaalanında 150'ye yakın taraftar karşıladı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, takım otobüsü harekete geçtiğinde uzun süre kamuoyunda tartışılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve MHK Başkanı Zekeriya Alp arasında Zorlu Center'da gerçekleştirilen görüşmeyle alakalı dev bir pankart açtı.

Sarı kırmızılılar ' Zaferlerin büyüklüğü mücadelenin Zorluğu ile ölçülür' yazılı pankart açarak görüşmeye göndermede bulundu.

150'ye yakın Galatasaray taraftarının hedefinde ise Fenerbahçe başkanı Ali Koç vardı. Koç aleyhine tezahürat yapan taraftarlar 'Zorlu Center ne konuşuldu' diye bağırdı.

Galatasaray taraftarı özellikle teknik direktör Fatih Terim'e 'imparator' tezahüratları ile sevgi gösterisinde bulunup atkı ile çiçek verdi.

Üst seviyede güvenlik tedbirinin alındığı karşılamada, iki taraftar meşale yaktığı için göz altına alındı.

Galatasaray karşılamasında zorlu göndermesi

 

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