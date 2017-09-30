Galatasaray Karabükspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında bu akşma evinde oynayacağı Kardemir Karabükspor ile bugüne kadar 18 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 10’a 3 üstünlüğü bulunuyor. Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda bu akşma 19.30’da Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 6 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda topladığı 16 puanla lider durumda bulunuyor. Kırmızı-mavililer ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda aldığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig’de bu zamana kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 10 kez sahadan galip ayrılırken, Karabük ise 3 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

GALATASARAY KARABÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşma Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak. Ağrıları olan Tolga Ciğerci, forma giyemeyecek. Süper Lig'in 7. haftasında bu akşma Kardemir Karabükspor'u konuk edecek lider Galatasaray, bu müsabakadan kayıpsız ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Galatasaray-Kardemir Karabükspor mücadelesini, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Galatasaray Karabükspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

ASLAN MİLLİ ARAYA KAYIPSIZ GİRMEK İSTİYOR

Sezona çok iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı 6 karşılaşmadan 5’inde puan kaybı yaşamadı. Ligde şu an yenilgisiz tek takım olan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda fire vermek istemiyor. Aslan, bu sezon evinde oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteği ile milli takım arasında kayıpsız girme peşinde.

GOMİS VE TOLGA TAKIMI SIRTLADI

Galatasaray, bu sezon rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesini ise 4 gole kapatamadı. Sarı-kırmızılıları bu maçlarda yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis sırtlıyor. Gomis, geride kalan 6 haftada 7 gol, 2 asistle oynadı. Fransız futbolcuya milli oyuncu Tolga Ciğerci 5 gol ile eşlik etti. Tolga, geçtiğimiz hafta Bursaspor deplasmanında takımın galibiyet golünü de kaydetmişti.

Geride kalan 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak en yakın rakiplerinin 3 puan önünde 16 puanla namağlup lider durumda bulunan sarı-kırmızılı takım, bu istikrarlı performansını Kardemir Karabükspor önünde de devam ettirmeye çalışacak. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin istifasının ardından altyapı antrenörü Levent Açıkgöz yönetiminde maça çıkacak Kardemir Karabükspor, ligin ilk 6 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 5 puan topladı.



TOLGA CİĞERCİ DİNLENDİRİLECEK



Bu sezonki performansıyla sarı-kırmızılı futbol takımının en dikkati çeken isimlerinden olan Tolga Ciğerci, ağrıları nedeniyle sağlık ekibinin dinlendirilmesi yönündeki karararının ardından bu akşma Kardemir Karabükspor önünde forma giyemeyecek. Galatasaray'ın ligde çıktığı 6 maça da ilk 11'de başlayan ve attığı 5 golle Bafetimbi Gomis'in ardından takımının en golcü ikinci ismi durumunda bulunan Tolga Ciğerci, kulüp doktoru Yener İnce'nin 2-3 hafta dinlendirilmesi gerektiğini açıklaması sonrası ilk kez bir müsabakayı kaçıracak.



LİGDE 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı son 10 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı. Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 6 karşılaşmada ise 5 galibiyet ile 1 beraberlik aldı.



SERDAR AZİZ, CEZA SINIRINDA



Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde oynanan Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sarı kart gören Serdar Aziz, Kardemir Karabükspor karşısında da sarı kart daha alması durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 8. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyme şansını kaçıracak.

GALATASARAY'DA FEGHOULİ İLK 11'DE

Süper Lig’de cumartesi akşamı Karabükspor’u ağırlayacak Galatasaray’da sakat Tolga Ciğerci’nin yerine Feghouli maç ilk 11’de başlayacak!

Igor Tudor’un, geçtiğimiz hafta Bursaspor karşısında attığı golle galibiyetin mimarlarından olan Cezayirli oyuncuya, Karabükspor karşısında ilk 11’de yer vermesi bekleniyor.

Yaşadığı ağır sakatlık sonrası kilo problemi olduğu için ilk 11’de şans bulamayan ve az süre alan yıldız oyuncu, büyük olasılıkla Tolga’nın yerine ilk 11’de forma giyecek.

MARTİN LİNNES’E İLK 11 ŞANSI

Hafif sakatlığı nedeniyle iki haftadır forma şansı bulamayan Martin Linnes’in, Latovlevici’nin yerine tekrar ilk 11’de yer alacağı öğrenildi. Tenik direktör Tudor, hafta içinde adale sakatlığı nedeniyle iki idmanda yer almayan Latovlevici’yi dinlendirerek Norveçli oyuncuyu sahaya sürecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera- Mariano, Maicon, Serdar, Linens (Latovletici), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

GALATASARAY VE KARABÜKSPOR ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

İki takım Süper Lig'de 18 kez karşılaşırken, Galatasaray bu maçların 10'unu kazandı. İki takım arasında ligde oynanan son maçta kazanan taraf Karabükspor olmuştu. O maçta Karabükspor'un başında, şu anda Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor vardı. Galatasaray, iç sahada Karabükspor ile oynadığı dokuz lig maçının altısını kazandı ve sadece birini kaybetti. Sarı kırmızılılar bu maçların beşinde rakibinden gol yemedi.

Karabükspor'un Galatasaray deplasmanındaki tek galibiyeti 16 Kasım 2012'de geldi. Galatasaray ligde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki son beş maçını kazandı. İç sahada bundan daha uzun serileri, en son Ekim 2013 - Mart 2014 arasında gerçekleşmişti. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de evinde en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım. Karabükspor, Süper Lig'de geçirdiği son üç sezonda deplasmanda toplamda üç maç kazanabildi. Bu sezon ligde yer alan takımlar arasında Karabük'ten daha az deplasman maçı kazanan sadece Göztepe ve Yeni Malatyaspor var; ki bu takımlar toplamda üçer deplasman maçı oynadı.

Buna rağmen, Karabükspor ligdeki son dört deplasman maçının sadece birini kaybetti. Karabükspor ligde üç maçtır kaybediyor. En son küme düştükleri 2014/15 sezonunda arka arkaya dört maç yenilmişlerdi. Galatasaray, Süper Lig'de 10 maçtır yenilmiyor. Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun yenilmezlik serisi. Galatasaray'ın ligde attığı son yedi golün beşi maçların 70. dakikalarından sonra geldi.

Galatasaray'ın ligde iç sahada attığı son beş golün üçü dura toplardan geldi. Galatasaray'ın evinde attığı son yedi gol Bafetimbi Gomis ve Tolga Ciğerci'den geldi.

Karabükspor'un bu sezon deplasmanda attığı üç gol de ilk yarılarda gelirken, bunların ikisi maçların ilk altı dakikaları içinde geldi.

Igor Tudor teknik direktörlük kariyerinde ilk kez daha önce çalıştırdığı bir takımın karşısına çıkacak. Bafetimbi Gomis, bu sezon ligde oynadığı altı maçın beşinde gol attı ve sadece son oynadığı Bursaspor maçında fileleri havalandıramadı. Gomis, Burak Yılmaz ile birlikte bu sezon ligin en golcü iki oyuncusundan biri. Yasin Öztekin, Karabükspor'a dokuz maçta dört gol attı. Karabükspor, Yasin'in ligde en fazla gol attığı beş rakibinden biri. Gabriel Torje, bu sezon Karabükspor'un ligde attığı sekiz golün üçüne direkt katkıda bulundu.