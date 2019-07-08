Galatasaray KAP'a bildirdi! Fatih Terim'in sözleşmesi...
Galatasaray, Fatih Terim ile sözleşme uzatıldığını KAP'a bildirdi. Terim, yıllık 18 milyon lira kazanacak.
Sarı kırmızılı kulüp, deneyimli teknik adam ile 2+3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fatih Terim, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 18 milyon TL garanti ücret alacak. Tarafların bu iki sezonun ardından anlaşması halinde ise sözleşmenin 3 yıl uzatılma opsiyonu bulunuyor.
Kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:
“Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000-TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir.
Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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