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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.12.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

Galatasaray kan kaybediyor

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Galatasaray kan kaybediyor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle son buldu. Galatasaray 40. dakikada Garry Rodrigues ve 58'de Eren Derdiyok'un golleriyle 2-0 öne geçse de skoru koruyamadı. Karadeniz temsilcisi 67. dakikada Umar Aminu ile farkı 1'e indirdi. Rizespor 80. dakikada Samudio'nun golüyle eşitliği sağladı. Rizespor birkaç kez öne geçme fırsatı yakalasa da Fernando Muslera gole geçit vermedi. Galatasaray 25 puana yükseldi. 11 puanlı Rizespor ise son sırada. Galatasaray ligde bir sonraki hafta Başakşehir'e konuk olacak. Rizespor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Feghouli (Dk. 86 Maicon), Rodrigues, Onyekuru (Dk. 77 Ömer), Muğdat (Dk. 46 Linnes), Eren

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Orhan (Dk. 68 Koray), Saadane, Brabec (Dk. 79 Süleyman), Mehmet, Abdullah, Boldrin (Dk. 85 Fink), Umar, Petrucci, Samudio, Vedat

GOLLER: Dk. 40 Rodrigues, Dk. 57 Eren (Galatasaray), Dk. 67 Umar. Dk. 80 Samudio B. (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Nagatomo, Selçuk (Galatasaray), Orhan (Çaykur Rizespor)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Başakşehir141330
2Önceki2 Kasımpaşa141026
3Önceki3 Beşiktaş15825
4Önceki7 Trabzonspor15725
5Önceki4 Galatasaray15725
6Önceki5 Antalyaspor14-223
7Önceki6 Yeni Malatyaspor14622
8Önceki8 Konyaspor15221
9Önceki12 Sivasspor15-121
10Önceki9 Ankaragücü14-120
11Önceki10 Bursaspor14219
12Önceki11 Göztepe15-418
13Önceki13 Alanyaspor15-916
14Önceki14 Bb Erzurumspor14-414
15Önceki15 Fenerbahçe14-514
16Önceki16 Akhisar Bld. Spor14-913
17Önceki17 Kayserispor14-1412
18Önceki18 Çaykur Rizespor15-611
Puan durumu

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Geride kalan hafta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybedilen maçta gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Fernando Reges kadroda yer almazken, o müsabakada ilk 11'de görev yapan Maicon Roque de yedeğe çekildi.
Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu oyuncuların yerine Garry Rodrigues ve Muğdat Çelik ilk 11'de forma giydi.

Galatasaray'da cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, Serdar Aziz ile sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba da müsabaka kadrosunda yer almadı.

- Muğdat ilk kez 11'de

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'e başlama fırsatı buldu.

Ligde daha önce birkaç maçta sonradan oyuna dahil olarak görev alan Muğdat Çelik, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

- Dörtlü savunmaya dönüldü

Son dönemdeki maçlarına üçlü savunmayla çıkan Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında dörtlü savunmaya döndü.

Kalede Fernando Muslera'nın görev yaptığı sarı-kırmızılı takımın savunmasında Mariano Filho, Ozan Kabak, Ahmet Çalık ve Yuto Nagatomo yer aldı. Bu futbolcuların önünde Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli forma giyerken, kanatlarda Henry Onyekuru ve Garry Rodrigues oynadı. Muğdat Çelik'in forvet arkasında sahada çıktığı Galatasaray'ın santrforunda ise Eren Derdiyok bulundu.

- Fatih Terim locada

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından toplamda 10 maç men cezası verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakayı locadan izledi.

Maçta sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada topu önüne alan Onyekuru içeri kat edip şutunu çekti ancak kaleci Gökhan topu son anda kornere gönderdi.

13'üncü dakikada Çaykur Rizespor ceza sahası içerisinde topu kapan Onyekuru bekletmeden pasını penaltı noktasında Rodrigues'e aktardı. Rodrigues'in gelişine vuruşunda top doğrudan dışarı gitti.

27'nci dakikada gelişen Rizespor atağında içeri yapılan ortada Vedat'ın vuruşu az farkla dışarı gitti.

31'inci dakikada savunmadan çıkmakta zorlanan Galatasaray'da Ozan Kabak'ın pası kısa düştü. Topu önünde bulan Saadane ceza sahası dışından şutunda top Muslera'da kaldı.

38'inci dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Galatasaray'da Selçuk İnan ters taraftaki Nagatomo'ya ortasında Japon futbolcu bekletmeden topu içeriye gönderdi. İçeride topla buluşan Onyekuru'nun röveşata vuruşunda topu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.

40'ıncı dakikada bu kez soldan köşe vuruşu kullanan Selçuk İnan topu Onyekuru'ya aktardı. Onyekuru'nun pasında topla buluşan Rodrigues'in penaltı noktası üzerinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Gol sonrası VAR'a giden hakem Ali Palabıyık golü verdi.

İlk yarı Rodrigues'in attığı golle 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile noktalandı.

56'ncı dakikada orta sahadan paslaşarak atağa çıkan Galatasaray'da Selçuk İnan ceza sahası içinde Onyekuru'ya aktardı. Onyekuru'nun vuruşunda top kaleci Gökhan'dan sekti ve savunma topu kornere gönderdi.

57'nci dakikada soldan topu alan Rodrigues içeri doğru kat eden Nagatomo'ya pasını verdi. Nagatomo ceza sahası sol çaprazından ortasını yaptı ve Eren'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

62'nci dakikada Çaykur Rizespor atağında sağ çaprazda topla buluşan Samudio'nun sert şutunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

67'nci dakikada Galatasaray savunmasından topu kazanan Vedat ortasını yaptı ve penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umar vuruşunu yaparak farkı 1'e indirdi: 2-1.

72'nci dakikada köşe vuruşu kullanan Çaykur Rizesporlu Boldrin'in ortasında ceza sahası içinde topa kafa vuran Samudio topu ağlara gönderdi ancak hakem Ali Palabıyık faul olduğu gerekçesiyle golü vermedi.

80'inci dakikada sol kanattan Umar'ın içeriye açtığı ortada Samudio gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gitti: 2-2
Maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

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