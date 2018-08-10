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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriSpor Galatasaray kaldığı yerden... Son şampiyon Ankara'dan 3 puanla döndü!
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Spor Arena
10.08.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Galatasaray kaldığı yerden... Son şampiyon Ankara'dan 3 puanla döndü!

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Galatasaray kaldığı yerden... Son şampiyon Ankara'dan 3 puanla döndü!

Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun 1. hafta ilk maçında Galatasaray deplasmanda, ligin yeni ekibi Ankaragücü'nü geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşmada Ankaragücü, henüz 7. dakikada El Kabir'in golüyle güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçti. 21. dakikada ise sarı kırmızılı takımdan Serdar Aziz, skora dengeyi getiren golü kaydetti. 30 dakikada Galatasaray atağında Mariano'nun sağ kanattan ortasında Kone, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine gönderdi: 1-2. Özellikle ikinci yarının son bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 90+2'de Eren Derdiyok ile skoru 3-1 yaptı. Maçın geride kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken karşılaşma, ligin son şampiyonu olan Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

 

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf - Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Faty, Arif (Dk. 88 Sedat), Bifouma, Mokhtar (Dk. 79 Kehinde) , İlhan (Dk. 45 Kenan), El Kabir
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Onyekuru (Dk. 83 Feghouli), Sinan (Dk. 81 Belhanda), Rodrigues (Dk. 67 Selçuk), Eren
GOLLER: Dk. 7 El Kabir (MKE Ankaragücü) - Dk. 22 Serdar, Dk. 30 (KK) Kone, Dk. 90+2 Eren (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Yalçın, Mokhtar (Ankaragücü) - Rodrigues, Fernando (Galatasaray)

Galatasaray kaldığı yerden... Son şampiyon Ankaradan 3 puanla döndü

NOTLAR:

FATİH TERİM'DEN YILDIZLARINA MAKAS!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin açılış karşılaşmasında 1 değil tam 3 büyük sürprize imza attı. Süper Kupa finali sonrasında " Hayal kırıklığına uğradığım oyuncularım var. Acilen gerekli aksiyonları alacağız" açıklaması yapan Fatih Terim, Gomis, Belhanda ve Feghouli'yi takımdan kesti.

Tecrübeli teknik adam ortaya koydukları futbol ve davranış şekillerinden hoşnut olmadığı 3 yıldız oyuncuyu kulübeye çekti. Terim, 3 oyuncu yerine ilk 11'de Eren, Sinan ve Onyekuru'ya görev verdi.

Galatasaray kaldığı yerden... Son şampiyon Ankaradan 3 puanla döndü

MARIANO VE NAGATOMO YETİŞTİ
Galatasaray'a Ankaragücü maçında 2 iyi haber birden geldi. Sakatlıkları bulunan Mariano ve Nagatomo, dünkü karşılaşmada ilk 11'de yer aldı.

İsviçre kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir tedavi gören Mariano ile birlikte Süper Kupa finalinde adalesinde zorlanma tespit edilen Nagatomo, ilk 11'de görev yaptı.

ANKARAGÜCÜ TARAFTARI KARŞILAŞMAYA İLGİ GÖSTERDİ
3 yıl sonra Süper Lige geri dönen Ankaragücü takımı taraftarı zorlu maçta yalnız bırakmadı. Yenikent Asaş Stadında oynanan karşılaşmayı 7 bine yakın Ankaragücü taraftarı izledi.

GALATASARAY TRAFİKTE KALDI!
Yenikent Asaş Stadı'nın fiziki şartları ve Ankaragücü taraftarlarının karşılaşmaya gösterdiği ilgi sonrasında stat çevresinde yoğun trafik oluştu. Bu trafikten Galatasaray kafilesi de nasibini aldı. Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs trafikte sıkışıp kalınca araya 2.başkan Abdurrahim Albayrak'ın girdiği ve Trafik Emniyet görevlileri ile görüştüğü ve sarı kırmızılı takımın ters yöne eskortla girerek stada ulaşabildiği ortaya çıktı.

Buna karşın Galatasaray kafilesi, Yenikent Asaş Stadına tam 40 dakika gecikmeli ulaştı. Sarı kırmızılı takım yoğun trafik nedeniyle saat 21:00'de stada gelebildi.

ANKARAGÜCÜ KULÜBÜ VE TARAFTARINDAN FATİH TERİM'E ZİYARET
Başkent ekibi dünkü karşılaşma öncesinde eski teknik direktörü Fatih Terim'i unutmadı ve hem Ankaragücü yönetimi, hem de taraftar grupları Galatasaray takımının kamp yaptığı otele giderek tecrübeli teknik adamı ziyaret edip başarılar diledi.

Galatasaray kaldığı yerden... Son şampiyon Ankaradan 3 puanla döndü

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