Galatasaray kaldığı yerden... Son şampiyon Ankara'dan 3 puanla döndü!
Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun 1. hafta ilk maçında Galatasaray deplasmanda, ligin yeni ekibi Ankaragücü'nü geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşmada Ankaragücü, henüz 7. dakikada El Kabir'in golüyle güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçti. 21. dakikada ise sarı kırmızılı takımdan Serdar Aziz, skora dengeyi getiren golü kaydetti. 30 dakikada Galatasaray atağında Mariano'nun sağ kanattan ortasında Kone, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine gönderdi: 1-2. Özellikle ikinci yarının son bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 90+2'de Eren Derdiyok ile skoru 3-1 yaptı. Maçın geride kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken karşılaşma, ligin son şampiyonu olan Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf - Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Faty, Arif (Dk. 88 Sedat), Bifouma, Mokhtar (Dk. 79 Kehinde) , İlhan (Dk. 45 Kenan), El Kabir
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Onyekuru (Dk. 83 Feghouli), Sinan (Dk. 81 Belhanda), Rodrigues (Dk. 67 Selçuk), Eren
GOLLER: Dk. 7 El Kabir (MKE Ankaragücü) - Dk. 22 Serdar, Dk. 30 (KK) Kone, Dk. 90+2 Eren (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Yalçın, Mokhtar (Ankaragücü) - Rodrigues, Fernando (Galatasaray)
NOTLAR:
FATİH TERİM'DEN YILDIZLARINA MAKAS!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin açılış karşılaşmasında 1 değil tam 3 büyük sürprize imza attı. Süper Kupa finali sonrasında " Hayal kırıklığına uğradığım oyuncularım var. Acilen gerekli aksiyonları alacağız" açıklaması yapan Fatih Terim, Gomis, Belhanda ve Feghouli'yi takımdan kesti.
Tecrübeli teknik adam ortaya koydukları futbol ve davranış şekillerinden hoşnut olmadığı 3 yıldız oyuncuyu kulübeye çekti. Terim, 3 oyuncu yerine ilk 11'de Eren, Sinan ve Onyekuru'ya görev verdi.
MARIANO VE NAGATOMO YETİŞTİ
Galatasaray'a Ankaragücü maçında 2 iyi haber birden geldi. Sakatlıkları bulunan Mariano ve Nagatomo, dünkü karşılaşmada ilk 11'de yer aldı.
İsviçre kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir tedavi gören Mariano ile birlikte Süper Kupa finalinde adalesinde zorlanma tespit edilen Nagatomo, ilk 11'de görev yaptı.
ANKARAGÜCÜ TARAFTARI KARŞILAŞMAYA İLGİ GÖSTERDİ
3 yıl sonra Süper Lige geri dönen Ankaragücü takımı taraftarı zorlu maçta yalnız bırakmadı. Yenikent Asaş Stadında oynanan karşılaşmayı 7 bine yakın Ankaragücü taraftarı izledi.
GALATASARAY TRAFİKTE KALDI!
Yenikent Asaş Stadı'nın fiziki şartları ve Ankaragücü taraftarlarının karşılaşmaya gösterdiği ilgi sonrasında stat çevresinde yoğun trafik oluştu. Bu trafikten Galatasaray kafilesi de nasibini aldı. Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs trafikte sıkışıp kalınca araya 2.başkan Abdurrahim Albayrak'ın girdiği ve Trafik Emniyet görevlileri ile görüştüğü ve sarı kırmızılı takımın ters yöne eskortla girerek stada ulaşabildiği ortaya çıktı.
Buna karşın Galatasaray kafilesi, Yenikent Asaş Stadına tam 40 dakika gecikmeli ulaştı. Sarı kırmızılı takım yoğun trafik nedeniyle saat 21:00'de stada gelebildi.
ANKARAGÜCÜ KULÜBÜ VE TARAFTARINDAN FATİH TERİM'E ZİYARET
Başkent ekibi dünkü karşılaşma öncesinde eski teknik direktörü Fatih Terim'i unutmadı ve hem Ankaragücü yönetimi, hem de taraftar grupları Galatasaray takımının kamp yaptığı otele giderek tecrübeli teknik adamı ziyaret edip başarılar diledi.
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