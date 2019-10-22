Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sepsi Arena'ya çıkıyor!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu ikinci hafta maçında yarın Romanya'nın ACS Sepsi takımına konuk olacak.
Sfantu Gheorghe şehrindeki Sepsi Arena'da oynanacak ACS Sepsi-Galatasaray karşılaşması, TSİ 19.00'da başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, grubundaki ilk maçında İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi 19 sayı farkla 74-55 yenmişti. ACS Sepsi ise ilk karşılaşmasında Polonya'nın Artego Bydgoszcz takımına deplasmanda 72-67 mağlup olmuştu.
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