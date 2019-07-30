Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Bria Hartley'i transfer etti
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bria Hartley'i transfer etti.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bria Hartley'i transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Bria Hartley, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giymişti.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle