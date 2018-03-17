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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriGalatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı
Futbol Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı
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Futbol
A.A
17.03.2018 - 22:00, Son Güncelleme:

Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı

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Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyet hasretini sürdürdü.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.  Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 22. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 19'u lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 defa da berabere kaldı.

- Kadıköy'de 14 gol attı, 43 gol yedi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.
Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 22 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

- Galatasaray'ın Kadıköy karnesi

Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 22 resmi maç ve sonuçlar şöyle:
Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS)
07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4
06.05.2001 Süper Lig 2 - 1
16.02.2002 Süper Lig 1 - 0
06.11.2002 Süper Lig 6 - 0
29.02.2004 Süper Lig 2 - 1
22.05.2005 Süper Lig 1 - 0
08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1
22.04.2006 Süper Lig 4 - 0
03.12.2006 Süper Lig 2 - 1
08.12.2007 Süper Lig 2 - 0
03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0
09.11.2008 Süper Lig 4 - 1
25.10.2009 Süper Lig 3 - 1
24.10.2010 Süper Lig 0 - 0
17.03.2012 Süper Lig 2 - 2
12.05.2012 Süper Lig 0 - 0
12.05.2013 Süper Lig 2 - 1
10.11.2013 Süper Lig 2 - 0
08.03.2015 Süper Lig 1 - 0
25.10.2015 Süper Lig 1 - 1
20.11.2016 Süper Lig 2 - 0
17.03.2018 Süper Lig 0 - 0

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