Galatasaray Jason Denayer ile anlaştı

Galatasaray, Manchester City savunmacısı Jason Denayer ile kiralık olarak anlaştı.
Sarı-kırmızılılara gelmek için can atan Belçikalı savunmacının önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor...
Geçen sezon Galatasaray’ın almak istediği Denayer transferin son saatlerine kadar havalimanında beklemiş ancak Manchester City transfere izin vermemişti.
GALASARAY ISRARI SONUÇ VERDİ
Manchester City, Denayer’in, “Galatasaray’a gideceğim” inadına karşın kiralama izni vermemişti. Ancak Denayer de, gelen diğer teklifleri kabul etmedi. City, “Bonservisle verelim” dese de G.Saray’ın böyle bir düşüncesi yoktu. Kulübünü ikna etme çabasında ısrarcı olan Denayer, çabalarında başarılı oldu ve İngiliz kulübü yıldız oyuncunun kiralanmasına onay verdi.