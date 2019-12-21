Galatasaray, İzmir deplasmanında! Göztepe iddaa'da favori...

GÖZTEPE - GALATASARAY

Türkiye Kupası’nda deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Fatih Karagümrük’ü aynı skorla deviren Göztepe, son 16’ya kalmayı başardı.

Süper Lig’de ise başkentte Gençlerbirliği deplasmanından puansız ayrılarak ligde 5 maç sonra puan alamazken, Teknik Direktör İlhan Palut’la ilk yenilgilerini aldılar.

Bu maçta cezası bulunan sol bek Berkan Emir’den yararlanamayacaklar. Kupa maçında as oyuncuların çoğu kullanılmadığından bu maça fit çıkacaklarını söyleyebiliriz.

Tuzlaspor'a 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında ideale yakın bir kadroyla sahada olan Galatasaray, 4-0 kazanarak sürprize izin vermedi ve üst tura adını yazdırdı.

Süper Lig’de ise geçen hafta tam anlamıyla bir şok yaşadılar. 10 kişi Ankaragücü karşısında maçın son anlarına 2 farklı önde giren Teknik Direktör Fatih Terim’in ekibi, son anlarda yenilen 2 golle hiç hesapta olmayan iki puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla son 4 haftada 7 puan kaybetmiş oldular.

Göztepe maçına çıkarken cezalı Jimmy Durmaz’ın yanı sıra Emre Mor, Lemina, N’Zonzi, Andone, Seri, Luyindama, Şener gibi isimler kadroda yok.

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- Galatasaray, rakibiyle oynadığı son 12 Süper Lig maçının 11’ini kazandı.

- Göztepe, Süper Lig’deki son 11 maçında da gol atmayı başardı.

- Galatasaray, Süper Lig’deki son 8 deplasman maçının sadece 2’sini kazanabildi.

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Göztepe son 10 maçının 7’sinden galibiyetle ayrılmayı başardı. Son lig maçında Gençlerbirliği karşısında savunma sıkıntıları yaşadılar. Galatasaray ise kupada Tuzla karşısında moral buldu. Bu karşılaşmada karşılıklı goller benim için sürpriz olmaz.

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