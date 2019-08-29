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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.08.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazır

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Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. 

İdmanda, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyununun ardından oyuncuların taktik çalışma yaptığı ifade edildi. 

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdiği aktarıldı.

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Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması için bugün akşam saatlerinde özel bir uçakla Kayseri'ye gidecek ve mücadele öncesi bu kentte kampa girecek. 

Galatasaray'ın İstikbal Mobilya Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: 

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Steven Nzonzi, Emre Mor. 

Hazırlıklarını takımdan ayrı sürdüren Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Jan Michael Seri ise kafilede yer almadı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, zorlu maç öncesinde bu açıklamaları yapmıştı...

Hikmet Karaman'dan Galatasaray maçı açıklamasıİstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin ilk iki haftasında kaybettikleri puanları Galatasaray karşısında telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.
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Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazır

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