Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in üçüncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 30 Ağustos Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salondaki egzersizlerin ardından sahada koşu çalışmaları yaptığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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