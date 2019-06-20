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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.06.2019 - 20:10, Son Güncelleme:

Galatasaray istedi, Beşiktaş kaptı! Anlaşma tamam...

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Galatasaray istedi, Beşiktaş kaptı! Anlaşma tamam...

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Bursaspor'un milli sol beki Umut Meraş'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Adriano'dan boşalan sol bek mevkisine takviye yapmak için kollarını sıvadı.
Bir süredir Bursaspor yönetimi ile genç sol bek Umut Meraş için görüşmelerde bulunan siyah beyazlılar, bugün yapılan görüşmede anlaşmayı gerçekleştirdi. Bonservis bedeli olarak 13 milyon TL üzerinden yapılan anlaşmanın kısa sürede sözleşmeye dökülerek resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Umut ile de 4 yıl üzerinden sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, genç futbolcuya yıllık 450 bin Euro ödeyecek.

2018-19 sezonu yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılsa da 265 bin euro karşılığında Bursaspor’a transfer olarak 3 yıllık sözleşme imzalayan Umut, Süper Lig kariyerindeki ilk sezonunda 27 lig maçına çıktı ve 2 gole imza attı.

 

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