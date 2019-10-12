Galatasaray - İstanbulspor: 3-2
Galatasaray, milli arayı değerlendirmek adına İstanbulspor ile hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.
Galatasaray'ın gollerini 19. dakikada Jimmy Durmaz, 20'de Taylan Antalyalı ve 38. dakikada Emre Mor kaydetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, fazla şans vermediği oyuncuların performansını test etti. İstanbulspor'un golleri ise 4'te Papa Diouf ve 82'de penaltıdan Yunus Emre Yalçın'dan geldi.
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