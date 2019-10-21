Galatasaray, İspanyol takımlarıyla 32. kez rakip oluyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray, İspanyol takımlarıyla 32. kez rakip oluyor!
GeriFutbol Galatasaray, İspanyol takımlarıyla 32. kez rakip oluyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
aa-spor
21.10.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Galatasaray, İspanyol takımlarıyla 32. kez rakip oluyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Real Madrid'i ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, İspanyol ekipleriyle yaptığı 31 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın Real Madrid ile İstanbul'da karşılaşacak Galatasaray, İspanyol takımlarıyla 32. maçını oynayacak.

Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 31 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 31 kez havalandırıp, kalesinde 57 gole engel olamadı.

Geride kalan eşleşmelerde İspanyol ekipleriyle 6 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 5 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.

Seyrantepede 30 milyon euroluk maç
Seyrantepe'de 30 milyon euroluk maç!

- Real Madrid ile maçlar

Galatasaray ile Real Madrid, resmi maçlarda 8. kez karşı karşıya gelecek. İlk olarak 2000'deki UEFA Süper Kupa maçında karşılaşan iki takım, tarihlerinde resmi müsabakalarda 7 kez mücadele etti.

Bu maçların 3'ünü Galatasaray kazanırken, 4 müsabaka ise Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-kırmızılıların 10 golüne karşılık eflatun-beyazlı takım 21 kez fileleri havalandırdı.

- Rakibinin elinden kupayı kaptı

Galatasaray, Real Madrid ile ilk karşılaşmasında UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Monaco'nun II. Louis Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, normal süresi 1-1 berabere sonuçlanan maçı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Mario Jardel, eflatun-beyazlıların golünü ise Raul Gonzalez attı.

- Real Madrid'in Türk takımlarıyla maçları

Real Madrid, bugüne kadar Türk takımlarıyla 9 kez karşılaştı. İspanyol ekibi, bugüne kadar Türkiye'den sadece Galatasaray ve Beşiktaş'a rakip oldu. Galatasaray ile yaptığı 7 maçın haricinde eflatun-beyazlılar, Beşiktaş ile 2 maç oynadı.

Sarı-kırmızılılara karşı 4 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan Real Madrid, siyah-beyazlılara karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Türk takımlarıyla oynadığı maçlarda 24 gol atan eflatun-beyazlı takım, kalesinde 11 gol gördü.

- İspanyol takımlarıyla maçlar

Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında İspanya takımlarına karşı yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon Rakip Organizasyon Tur İlk maç sonucu (GS-Rakip) İkinci maç sonucu (GS-Rakip)
1973-1974 Atletico Madrid Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur 0-0 0-1 (D)
1993-1994 Barcelona Şampiyonlar Ligi Grup 0-0 0-3 (D)
1994-1995 Barcelona Şampiyonlar Ligi Grup 1-2 (D) 2-1
1998-1999 Athletic Bilbao Şampiyonlar Ligi Grup 2-1 0-1 (D)
1999-2000 Real Mallorca UEFA Kupası Çeyrek Final 4-1 (D) 2-1
2000 Real Madrid UEFA Süper Kupa Final 2-1
2000-2001 Deportivo La Coruna Şampiyonlar Ligi Grup 2 1-0 0-2 (D)
2000-2001 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 3-2 0-3 (D)
2001-2002 Barcelona Şampiyonlar Ligi Grup 2 2-2 (D) 0-1
2002-2003 Barcelona Şampiyonlar Ligi Grup 1 0-2 1-3
2003-2004 Real Sociedad Şampiyonlar Ligi Grup 1 1-2 1-1 (D)
2003-2004 Villarreal UEFA Kupası 3. tur 2-2 0-3 (D)
2009-2010 Atletico Madrid UEFA Avrupa Ligi 2. tur 1-1 (D) 1-2
2012-2013 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 0-3 (D) 3-2
2013-2014 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 1-6 1-4 (D)
2015-2016 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 0-2 0-2 (D)

Galatasaray, İspanyol takımlarıyla 32. kez rakip oluyor

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet serisi
Survivor Sabriye kafes maçı için kampa girdi!
Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019'da ilk sonuçlar belli oldu
Türkiye'de 3 galibiyet: Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?