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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Reuters
02.06.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Galatasaray ilgileniyordu! Chelsea, ayrılığı resmen duyurdu...

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Galatasaray ilgileniyordu! Chelsea, ayrılığı resmen duyurdu...

Arsenal'ı 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Chelsea, sözleşmesi sona eren İngiliz stoperi Gary Cahill'in takımdan resmen ayrıldığını duyurdu.

Chelsea, bu sezon sadece 8 maçta süre şansı bulabilen 33 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusuna teşekkür ederken, kariyerinin bundan sonraki bölümünde de başarı dileklerini iletti.

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Cahill, Chelsea formasıyla 1 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 Premier Lig, 2 Federasyon Kupası ve 1 Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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Galatasaray ilgileniyordu Chelsea, ayrılığı resmen duyurdu...

Gary Cahill Chelsea'nin 2013 yılında kazandığı UEFA Avrupa Ligi finalinde, performansıyla büyük alkış almıştı...

 

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