Galatasaray ilgileniyordu! Chelsea, ayrılığı resmen duyurdu...
Arsenal'ı 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Chelsea, sözleşmesi sona eren İngiliz stoperi Gary Cahill'in takımdan resmen ayrıldığını duyurdu.
Chelsea, bu sezon sadece 8 maçta süre şansı bulabilen 33 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusuna teşekkür ederken, kariyerinin bundan sonraki bölümünde de başarı dileklerini iletti.
Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Cahill, Chelsea formasıyla 1 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 Premier Lig, 2 Federasyon Kupası ve 1 Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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Gary Cahill Chelsea'nin 2013 yılında kazandığı UEFA Avrupa Ligi finalinde, performansıyla büyük alkış almıştı...
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