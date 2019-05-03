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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.05.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

"Galatasaray ile oynayacağıma Liverpool'u tercih ederim"

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"Galatasaray ile oynayacağıma Liverpool'u tercih ederim"

Manchester United'ın eski futbolcusu Paul Parker, Luis Suarez'in Barcelona formasıyla eski takımı Liverpool'a gol atıp sevinmesinin doğal olduğunu belirtti, bir de Galatasaray örneği verdi.

Liverpool taraftarlarının Suarez'e tepki göstermesi hakkında konuşan Parker, ''Suarez Liverpool'da doğmadı, oraya gönülden bağlı değil. Evet eski takımına saygı duyuyor ama şimdi stattaki 85 bin Barcelona taraftarı için oynuyor ve onlar için sahada kalbini vermesi gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

'Galatasaray yerine Liverpool'a karşı oynamayı tercih ederim' diyen eski futbolcu, ''Manchester United ile Anfield'a çıktığınızda taraftarın nefretini hissederdik. Yine de Galatasaray'a karşı oynayacağıma Anfield'da oynamayı tercih ederim. Maçtan sonra polisler coplarla bizlere saldırmıştı. Bir hafta sonra Manchester City ile oynayacaktık. Taraftarlar, önümüzde Türk lokumu yiyorlardı.'' diye konuştu.

Galatasaray ile Manchester United, 1993 yılında Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmiş, sarı kırmızılılar İngiliz devini eleyerek gruplara kalmıştı.

Galatasaray ile oynayacağıma Liverpoolu tercih ederim

 

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