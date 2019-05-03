"Galatasaray ile oynayacağıma Liverpool'u tercih ederim"
Manchester United'ın eski futbolcusu Paul Parker, Luis Suarez'in Barcelona formasıyla eski takımı Liverpool'a gol atıp sevinmesinin doğal olduğunu belirtti, bir de Galatasaray örneği verdi.
Liverpool taraftarlarının Suarez'e tepki göstermesi hakkında konuşan Parker, ''Suarez Liverpool'da doğmadı, oraya gönülden bağlı değil. Evet eski takımına saygı duyuyor ama şimdi stattaki 85 bin Barcelona taraftarı için oynuyor ve onlar için sahada kalbini vermesi gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.
'Galatasaray yerine Liverpool'a karşı oynamayı tercih ederim' diyen eski futbolcu, ''Manchester United ile Anfield'a çıktığınızda taraftarın nefretini hissederdik. Yine de Galatasaray'a karşı oynayacağıma Anfield'da oynamayı tercih ederim. Maçtan sonra polisler coplarla bizlere saldırmıştı. Bir hafta sonra Manchester City ile oynayacaktık. Taraftarlar, önümüzde Türk lokumu yiyorlardı.'' diye konuştu.
Galatasaray ile Manchester United, 1993 yılında Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmiş, sarı kırmızılılar İngiliz devini eleyerek gruplara kalmıştı.
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