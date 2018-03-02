Galatasaray ile Kardemir Karabükspor 20. randevuda!
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 3-2 galip geldi.
KARABÜK'TEKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, kırmızı-mavililer 2 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Karabük'te ev sahibi ekip 6, konuk Galatasaray 9 kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon Karabük'te yapılan maçı Kardemir Karabükspor 2-1 kazandı.
Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük'te oynanması gereken karşılaşma İzmir'de yapıldı ve Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.
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