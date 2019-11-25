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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.11.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Galatasaray ile Club Brugge 4. kez karşı karşıya

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Galatasaray ile Club Brugge 4. kez karşı karşıya

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynayacağı Club Brugge ile resmi maçlarda 4. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakaların 2'si berabere sona ererken, 1 maçı da Belçika ekibi kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu beşinci maçında Galatasaray, yarın sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Brugge ile daha önce resmi müsabakalarda 3, hazırlık maçında da 1 kez karşılaştı. Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Galatasaray, Club Brugge mücadelesinden galip ayrılarak UEFA Avrupa Ligi şansını devam ettirebilecek. Cimbom bu maçtan mağlup ayrılması durumunda bu sezonki Avrupa kupaları defterini kapatacak.

İlk kez 2002’de

İki takım 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda yer aldı. İlk karşılaşma 1 Ekim 2002’de İstanbul’da oynanırken, mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. İkinci müsabakada ise takımlar, 23 Ekim 2002’de Belçika’da karşılaştı ve Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. O dönemde de sarı-kırmızılıların başında Fatih Terim bulunuyordu. 2002 yılında oynanan maçlarda Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Belçika ekibinde futbolcu olarak sahada yer almıştı.

Bu sezon grubun ilk maçında Jan Breydel Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona ermişti.

İki takım arasında 2008 yılında oynanan hazırlık maçı ise 0-0 tamamlanmıştı.

Belçika takımlarına karşı galibiyeti yok

Galatasaray, Belçika ekipleri ile bugüne kadar Avrupa kupalarında 7 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda Anderlecht ve Club Brugge ile oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 4 kez rakiplerine mağlup olurken, 3 defa da berabere kaldı. Bu mücadelelerde Cimbom, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 16 gole de engel olamadı.

Belçika Ligi'nde bu sezon 1 kez yenildi

Club Brugge, Belçika Ligi'nde 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde geride kalan 16 hafta bir maçı ertelenen Brugge, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Mavi-siyahlılar, attığı 35 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü. Belçika temsilcisi ayrıca ligde en fazla gol atıp, en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor.

Brugge'da ligin ikinci haftasında deplasmandaki Real Madrid maçında kırmızı kart gören takım kaptanı Ruud Vormer, 3 karşılaşma men cezası almıştı. Vormer bu yüzden Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

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