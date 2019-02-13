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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.02.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Galatasaray ile Benfica 4. kez...

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Galatasaray ile Benfica 4. kez...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda oynayacağı Portekiz ekibi Benfica ile 4. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan maçlarda sarı-kırmızılıların 2-1 üstülüğü bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk ayağında Galatasaray, yarın saat 20.55’te Türk Telekom Stadyumu’nda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak.

Galatasaray, bu sezon Avrupa’ya direk UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında başladı. D Grubu’nda Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar grubu 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 4 puanla üçüncü sırada bitirdi. Aslan bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme hakkı kazandı.

Benfica, Fenerbahçe’yi eledi

Benfica ise bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda başladı ve bu turda Fenerbahçe’yi 1-1 ve 1-0’lık skorlarla eledi.

Play-offlarda da Yunan temsilcisi PAOK ile mücadele eden kırmızı-beyazlılar, içeride 1-1 berabere kaldı, deplasmanda da 4-1 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde gruplara çıktı. E Grubu’nda Bayern Münih, Ajax ve AEK ile karşılaşan Portekiz temsilcisi 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayarak, yoluna Avrupa Ligi’nde devam etti.

En Çok Oynanan Bahis
  • 476Galatasaray - Benfica
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4. randevu

Galatasaray ile Benfica, Avrupa kupalarında bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. İlk olarak 6 Kasım 2008 tarihinde UEFA Kupası’nda Portekiz’de oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. İki takım son olarak 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer aldı. İki ekip de sahalarında 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Cimbom, Portekiz takımları ile 7 kez karşılaştı
Galatasaray, Avrupa maçlarında Portekiz’den Porto, Braga ve Benfica takımları ile mücadele etti. Bu müsabakalardan 3 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 4 kez de Portekiz temsilcileri gülen taraf oldu.

Benfica, Porto’nun ardından ligde ikinci

Benfica, Portekiz Ligi’nde geride kalan 21 haftada lider Porto’nun 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Portekiz ekibi geride kalan müsabakalarda 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 50 puan topladı. Ligde son olarak 6 maçlık galibiyet serisi bulunan Benfica, son hafta evinde Nacional’i 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Düdük İspanyol Manzano'da

Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevilla yaparken, Ricardo De Burgos ve Santiago Jaime Latre ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Yuste olacak.

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