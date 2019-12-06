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GeriFutbol Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 7. kez karşılaşacak
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Futbol
AA
06.12.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 7. kez karşılaşacak

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Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 7. kez karşılaşacak

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor yarın İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 7. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5'ini kazanıp, sonuncusunda berabere kalan Galatasaray, rakibine mağlup olmadı.

Geride kalan 6 maçta sarı-kırmızılı takımın 20 golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebildi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Galatasaray 6-0 kazandı, Alanya'daki müsabaka 1-1 tamamlandı. 

 

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