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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.10.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Galatasaray ikinci yarılarda açılıyor

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Galatasaray ikinci yarılarda açılıyor

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon resmi maçlarda bulduğu 21 golün sadece 5'ini ilk yarılarda kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdüren Galatasaray, bu sezonki resmi maçlarının ilk yarılarında skor üretmekte zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada bulduğu 21 golün sadece 5'ini ilk yarılarda kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'de MKE Ankakagücü maçının ilk yarısında 2, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova müsabakalarının ilk devrelerinde ise birer kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımın bu gollerini Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Garry Rodrigues ve Bakary Kone (Kendi kalesine) attı.

Ligdeki son 6 maçın ilk yarısında gol atamadı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçının ilk yarılarında gol atmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor ve Bursaspor müsabakalarının ilk devrelerinde rakip ağları havalandıramadı.

Galatasaray, bu maçların 3'ünü kazanırken, 2'sinde mağlup oldu, birinde berabere kaldı.

Ligdeki son 12 gol ikinci yarılarda

Galatasaray, Süper Lig'deki son 12 golünü müsabakaların ikinci yarılarında kaydetti.

Ligin 3. haftasında 6-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci devresinde 5 gol atan sarı-kırmızılı takım, 5. haftadaki Kasımpaşa müsabakasının son 45 dakikasında 4 kez topu ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8. haftadaki Antalyaspor ve 9. haftadaki Bursaspor karşılaşmalarının ikinci devrelerinde ise birer kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

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