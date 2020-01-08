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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 19:57,Son Güncelleme:/

Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü! Luyindama ve Taylan...

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Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü! Luyindama ve Taylan...

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılılar, akşam idmanında ise 19 yaş altı takımıyla 11'e 11 çift kale taktik oyun oynadı.

Oyunculardan Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı'nın doğum günü takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü Luyindama ve Taylan...

Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü Luyindama ve Taylan...

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


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