Galatasaray için Premier Lig'i reddetti!
Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği Trezeguet’yi birçok Avrupalı kulüp de istiyor. Ama Mısırlı futbolcunun aklı fikri Galatasaray’da. Sarı kırmızılılar, gelecek hafta Kasımpaşa ile masaya oturacak.
Kasımpaşa’da başarılı bir sezon geçiren ve böyece transferin gözdesi haline gelen Trezeguet’ye birçok teklif gelse de onun aklı fikri Galatasaray’da. Fatih Terim’in istediği Mısırlı için en ısrarlı kulüp Premier Lig’den Watford. İngilizler, Trezeguet’ye imza attırmak için peşinden İtalya, Belçika ve Mısır’a kadar gitti. Yani oyuncu milli takımla nereye gittiyse İngilizler de arkasından takip etti. Ancak Trezeguet, Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi nedeniyle Watford’u reddetti.
Watford’un dışında Newcastle United, West Ham United ile İtalya’dan Torino ve Almanya’dan Schalke 04 de oyuncunun peşinde. Galatasaray, bu kuşatmayı kırmak için UEFA’nın Finansal Fair Play Kriterleri’ne dair vereceği resmi kararı bekliyor. Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, UEFA’nın olası kısıtlarını göz önüne alıp en doğru kadroyu kurmaya çalışırken, Trezeguet için önümüzdeki hafta büyük önem taşıyacak. Zira Galatasaray’ın önümüzdeki hafta Kasımpaşa ile görüşmesi bekleniyor.
ASLAN SONER'İ BAŞAKŞEHİR'E KAPTIRDI
Galatasaray’ın da transfer listesinde bulunan Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir ile anlaştı. Geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor’da oynayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Başakşehir’e 3 yıllık imza attı. Daha önce Gençlerbirliği ve Trabzonspor’da forma giyen Soner’in bonservisi elindeydi.
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