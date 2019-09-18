Galatasaray için Pavel Mamaev iddiası! Transferi açıkladı...
Galatasaray'ın Pavel Mamaev ile ilgilendiği iddia edildi. Antrenör Alexander Patrenko, Rus basınına yaptığı açıklamada sarı kırmızılı kulübün bu oyuncuyu transfer etmek istediğini belirtti.
Rus futbol antrenörü Alexander Patrenko ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Galatasaray’ın dün hapisten çıkan Pavel Mamaev’i kadrosuna katmak istediğini açıkladı.
Geçen sene kafede bakanlık görevlisine saldıran Mamaev ile Kokorin, 342 gündür cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Rus futbol antrenörü Alexander Patrenko ülkesinin basınına yaptığı açıklamada ‘’ İki gün evvel hapishane görevlileriyle yaptıkları maçın ardından kendileriyle görüştüm. Galatasaray, Mamaev’i istiyor. Ancak oyuncunun yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle bu transferi nasıl gerçekleştireceklerini bilmiyorum.’’ İfadelerini kullandı.
Bonservisi Krasnodar’da olan Mamaev en son 7 Ekim 2018’de bir resmi maçta görev almıştı. Krasnodar’ın Mamaev’in sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
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