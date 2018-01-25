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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Galatasaray için kritik tarih: 31 Ocak

Galatasaray için kritik tarih: 31 Ocak

Mustafa Cengiz yönetimi, Dursun Özbek yönetiminin verdiği sözü yerine getirmek için futbolculara 5 milyon dolar ödeme yapacak. Yönetim ayrıca UEFA’ya vermek üzere, futbolculara ‘Alacağım yoktur’ kağıdı karşılığında yeni protokol önerecek. Tüm bunlar için de son tarih 31 Ocak!

Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet Arşiv
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