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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.05.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Galatasaray içerde kaybetmedi, Beşiktaş deplasmanda yükselişte!

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Galatasaray içerde kaybetmedi, Beşiktaş deplasmanda yükselişte!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde, sarı-kırmızılı ekibin iç saha, siyah-beyazlıların ise deplasman performansı dikkati çekiyor.

Derbi öncesinde Galatasaray'ın iç sahadaki olumlu, siyah-beyazlıların ise deplasmandaki inişli çıkışlı performansı ön plana çıkıyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, bu sezon kazandığı puanların büyük bölümünü seyircisi önünde elde etti. Beşiktaş ise ligde puan kayıplarının önemli bölümünü misafir olduğu karşılaşmalarda yaşadı.

- Galatasaray sahasında yenilmiyor

İç sahada etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray, bu sezon Türk Telekom Stadı'nda 15 kez rakiplerini konuk etti.

Bu maçlarda 11 galibiyet elde eden sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmeyerek 37 puan topladı. Rakiplerine 43 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 11 gol gördü.

İç sahada taraftar desteğini de arkasına alan Galatasaray, MKE Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor'u ise gole boğdu. Sarı-kırmızılılar iki rakibini de Seyrantepe'de 6-0 yenerek eli boş gönderdi. Antalyaspor da Galatasaray'a 5-0 yenildi.

Galatasaray içerde kaybetmedi, Beşiktaş deplasmanda yükselişte

- Beşiktaş deplasman performansını sonradan toparladı

Son 6 haftada topladığı puanlarla şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, bu sezon deplasmanlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Siyah-beyazlılar bu sezon deplasmandaki 15 maçta 26 puan toplayabildi. Deplasmanda 34 gol atan Beşiktaş kalesinde ise 21 gol gördü.

Sezonun ilk yarısındaki deplasman maçlarında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'ya 4-1 yenilerek rakip sahadaki en farklı yenilgisini yaşadı. Ligin ikinci yarısında ise dış saha performansını yükselten Beşiktaş, oynadığı 6 deplasman maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Beşiktaş deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor ve Antalyaspor maçlarını ise bol gollü galibiyetlerle kazandı. Antalyaspor'u 6-2 ile geçen Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 7-2 yendi. 

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