Galatasaray hesap soracak! TFF'ye çıkarma...

Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır’ın, Trabzonspor deplasmanında da Halis Özkahya’nın yaptığı hatalar nedeniyle takımın futbol oynamasının önüne geçildiğini düşünen Sarı- Kırmızılılar alarm durumuna geçti.
Ligde puan farkının açılması durumunda heyecan kalmayacağı bahanesi öne sürülerek, eşitliğin sağlanması adına hareket edildiği yönündeki iddiaları federasyona iletecek olan kulüp başkanı Dursun Özbek, Yıldırım Demirören’le bizzat görüşmeye hazırlanıyor.
Bugünkü gündem hakemler
Sarı-Kırmızılı idarecilerin bugün yapacağı yönetim kurulu toplantısında da gündem hakemler olacak. Bir yol haritası belirleyecek olan Galatasaray Yönetimi, diğer taraftan bu olumsuz tablonun takıma yansımaması için hafta boyunca Florya Metin Oktay Tesisleri’ne çıkarma yaparak hem oyunculara hem de teknik ekibe destek verecek.
Taraftara bilet çağrısı
Sarı- Kırmızılı yönetim, kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan mesajla taraftara bilet çağrısında bulundu. Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle bloke edilen tribünlerdeki taraftarların e-biletlerini devredebileceğini hatırlatan kulüp, bunların kulübe iadesinde de futbolseverlere kolaylık yapılacağı bilgisini verdi. (Fanatik)