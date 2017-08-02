Galatasaray Hertha Berlin ile hazırlık maçı yapacak

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, 3-3 biten ilk maçın rövanşında Club Brugge'u evinde 2-0 yendi ve adını play off turuna yazdırdı.Karşılaşmanın başından sonuna dek maçın hâkimi olan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 90 dakika boyunca mücadeleyi domine etti. Henüz 7. dakikada Manchester City'den transfer edilen dünyaca ünlü Fransız sol bek Clichy'nin ortasını iyi takip eden bir diğer dünya yıldızı Adebayor düzgün bir kafa vuruşuyla Brugge'un kilidini açtı: 1-0. Golün ardından kontrolü eline alan ve yüksek pas yüzdesiyle rakibini yıldıran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun doğru tercihleriyle adeta rakibine topu göstermedi. Temsilcimizi rahatlatan gol ise 34'te geldi. Emre'nin uzun pasıyla topla buluşan Adebayor, Visca ile verkaç yaptı. Boşnak futbolcu ceza sahasından çektiği sert şutla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 41'de yine Visca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten dönünce ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıya da bıraktığı yerden devam eden Başakşehir henüz 46. dakikada üçüncü golle burun buruna geldi. Mossoro'nun savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Caiçara'nın yakın mesafeden yaptığı vuruş kaleyi bulmadı. Dakikalar ilerledikçe tempoyu düşüren ve kontrol futboluna dönen ev sahibi takım, 71'de Mossoro-Gökhan İnler değişikliğiyle daha güvenli bir futbol anlayışına döndü. Her geçen dakika tur için umutlarını biraz daha kaybeden Brugge 75'ten sonra oyundan iyice düşerken, kalan bölümde skoru koruyan temsilcimiz mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak rakibini UEFA Avrupa Ligi'ne gönderdi.