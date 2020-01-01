'Galatasaray, Henry Onyekuru transferini açıklar! Fenerbahçe ise...'

Ünlü menajer William D’Avila, ocak ayı transfer döneminde hareketli günler geçirmesi beklenen Galatasaray'ımız için önemli açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan D’Avila, Onyekuru transferinin kısa süre içerisinde açıklanacağını söyledi. William D’Avila'nın açıklamaları şu şekilde;

''ONYEKURU KISA SÜREDE AÇIKLANIR''

"Umarım en kısa sürede Monaco ile Galatasaray, Henry Onyekuru için anlaşmaya varır. Kısa sürede kulüplerin bir bilgilendirme yapacağını düşünüyorum. Onyekuru Galatasaray'a dönmek ve iyi bir dönem geçirmek istiyor. Başarılı olmak için çok istekli. Son detaylar konuşuluyor. Ben transferin gerçekleşmesin adına her şeyin pozitif olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe transfer için devreye girmedi. Bu yöndeki bilgiler, haberler doğru değil."

"Tino Kadewere için Galatasaray'dan yetki almadım. Menajeri benim arkadaşım. Galatasaray'dan da bir ilgi yok. Bunların tamamı asılsız. Bu bilgiler doğru değil."

''EMRE KILINÇ SEZON SONUNDA...''

Ocak ayında Emre Kılıç'ın takımdan ayrılma durumu yok. Takımı lider. Sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verildi. Sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılacak. Onun için en iyi olan tercihi yapacağız. Ocak ayı için bir ayrılık söz konusu değil. Sözleşmesi bittikten sonra geleceğiyle ilgili en doğru kararı vereceğiz.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. İstanbul'daki bütün büyükler Emre ile ilgileniyor. Önümüzdeki 3 ay boyunca sergileyeceği performansı da görmek gerekiyor. Sivasspor'da kalan maçları düşünüyor. Elbette buradaki iyi performans da geleceğini şekillendirecek. Yaz dönemi için İstanbul'un büyük kulüpleri kendisiyle ilgileniyor.

''BELHANDA'YA TEKLİF YOK''

"Belhanda ile ilgili bir teklif yok. Galatasaray'dan görüşmemiz için bir çağrı gelirse bir araya geliriz. Böyle bir durum gerçekleşmedi. Her dönem ayrılacağı yönünde haberler çıkıyor. Oradaki durum nedir? Bunu tam olarak bilmem için de kulüple görüşmemiz gerecek. Sadece Belhanda konusu değil, beni ilgilendiren tüm konularla ilgili Galatasaray ile bir görüşme yapma durumumuz olabilir."

''DA COSTA ÖZEL BİR OYUNCU''

"Ocak ayında hangi oyuncuların ayrılma durumu var, onu değerlendireceğiz. Da Costa çok başarılı bir dönem geçirdi. Al-İttihad ile sözleşmesini fesh etti. Galatasaray ile anlaştığımızı ya da görüştüğümüzü söyleyemem. Onun da yeni sözleşme ile ilgili kişisel beklentileri var. Özel bir oyuncu."

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