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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İSTANBUL, (DHA)- 
27.06.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Galatasaray HDI Sigorta'da 7 imza birden

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Galatasaray HDI Sigorta'da 7 imza birden

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda, 7 oyuncu sözleşmeye imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüp, yeni transferler smaçör Burutay Subaşı, orta oyuncu Vahit Emre Savaş, libero Burak Mert, sözleşmesi uzatılan smaçörler Yasin Aydın, Melih Sıratça, orta oyuncular Doğukan Ulu ve Ertuğrul Gazi Metin için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

İmza törenine voleybolcuların yanı sıra, Galatasaray Kulübü Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke, yöneticiler Dorukhan Acar ve Mahmut Recevik ile voleybol şubesi genel menajeri Mehmet Berent Bayrakçı katıldı.

Yönetici Okan Böke, imza töreninde yaptığı açıklamada, yeni kadroyla geçen yılki her derecenin bir üstünü hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Geçen sene başlattığımız zirve yarışını daha iddialı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımızın çoğuyla sözleşme uzattık. Eksik olduğumuzu düşündüğünüz bölgeleri de tamamı Türk oyuncularla takviye ettik. Geçtiğimiz günlerde Türk Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Kadrodaki 12 oyuncunun 6'sının Galatasaray forması giyecek olması çok güzel. Altyapıya çok önem veriyoruz ve sporcularımızın ağırlıklı Türk olmasına özen gösteriyoruz. Uzun zamandır kadın voleybolunda olduğu gibi transfer çalışmalarını yürütüyorduk. Hiç kimseye bir şey söylemedik, geç de kalmadık. Aslında takımı kurmuştuk ama açıklamadık. Geçen sene Efeler Ligi'ni şanssız bir şekilde üçüncü bitirdik. Şampiyonluğa kadar gidebilirdik. Türkiye Kupası'nda ve CEV Kupası'nda final oynadık. Bu seneki hedefimiz, yeni kadromuzla geçen seneki her derecenin bir üstü. Milli Takım'a ve Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı Nedim Özbey hocayı tebrik ediyorum. Onunla da devam ediyoruz."

Sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenen Böke, voleybol takımlarına destek isteyerek, "Galatasaray taraftarının, kurucularından olduğum ultrAslan'ın voleybola gerekli ilgiyi göstermediğine inanıyorum. Taraftarla Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok. Taraftarlarımız gerekli ilgiyi göstersinler. Aynı şey Türk Milli Takımı için de geçerli. Anadolu'da oynanan maçları görüyorsunuz. O maçlar İstanbul'da oynansaydı 100 kişi giderdi. 'Federasyona başvuralım ve Galatasaray'ın 2-3 maçını Anadolu'da oynayalım' dedik. İzmir ve Ankara'daki Galatasaray seyircisi, ortalama bir maçta İstanbul'dakinin 5 katı" dedi.
Okan Böke, yabancı oyuncularından Oleg Antonov ve Oliver Venno ile sözleşme uzattıklarını, James William Duff ve Roland Gergye ile yolları ayıracaklarını belirtti.

Genel menajer Mehmet Berent Bayrakçı da planlı bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Biz, 3-4 sezondur çok planlı ve programlı gidiyoruz. Her sene bir önceki sezona göre daha başarılı olmaya, kadromuzdaki eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu sezon ciddi manada kuvvetli bir takım haline geldiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki sezon 4 kupada mücadele edeceğiz. Hepsini de almaya talibiz" diye konuştu.

'HEDEF TÜM KUPALAR'

Törende konuşan Galatasaraylı voleybolcular da, gelecek sezon 4 kulvarda mücadele edeceklerini ve tüm kupaları almayı hedeflediklerini belirtti. Sporculardan Burutay Subaşı, "Başarı için buradayız. Böyle büyük bir camiada bulunduğum için onurlu ve gururluyum. Bütün hedefleri gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Söyleyeceğimiz sözler çok değildir. Sahada konuşuruz. Bize düşen kupaları bu büyük camiaya getirmektir" dedi.

Burak Mert "Tüm kupaları almak için elimizden geleni yapacağız" diye konuşurken, Emre Savaş, Galatasaray gibi büyük bir camianın içinde bulunmanın mutluluk ve gurur verdiğini ifade etti. Gelecek sezon tüm kupaları kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Doğukan Ulu da "Altyapısından yetişip A takıma çıktığım Galatasaray camiasında bir sezon daha oynayacağım için çok mutluyum. Tüm kupaları kazanmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Ertuğrul Gazi, "Umarım güzel bir sezon bizi bekliyordur. Hedefimiz 4 kupa" ifadelerini kullanırken, Melih Sıratça, "Galatasaray Voleybol Takımı'nın her zaman hedefleri vardır. Geçen sezon 3 kupayı da şanssızlıkla kaybettik. Bu sezon hedeflerimiz daha fazla. Tüm kupaları almak istiyoruz. Sahada gerekenleri yapacağımızdan bize inanan herkes emin olabilir" dedi. Yasin Aydın de yeni transferlerle tüm kupalara talip olacaklarını belirtti.

 

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