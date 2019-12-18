Galatasaray HDI Sigorta, Dukla Liberec'e konuk olacak

Liberec şehrindeki Dukla Liberec Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Rakibiyle İstanbul'da yaptığı ilk maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8'li final turu yolunda Çekya'ya avantajlı durumda gidiyor.

Galatasaray, rakibi karşısında alacağı bir galibiyetin yanı sıra, 3-2'lik mağlubiyette de turu geçen takım olacak. Dukla Liberec'in 3-0 veya 3-1 üstünlüğü halinde ise turu geçen ekip altın sette belirlenecek.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...

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