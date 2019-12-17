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Voleybol
AA
17.12.2019 - 22:10, Son Güncelleme:

Galatasaray HDI Sigorta 2-3 Grupa Azoty Chemik

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Galatasaray HDI Sigorta 2-3 Grupa Azoty Chemik

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'e 3-2 yenildi.Rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, kupaya veda etti.

Hakemler: Paul Herbots, Dimutru Mesca (Romanya)

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı)

Grupa Azoty Chemik: Salas, Wasilawska, Silva, Medrzyk, Trushkina, Kowalewska (Majedward, Grajber, Lukasik)

Setler: 25-19,18-25, 25-19, 23-25, 12-15

Süre: 111 dakika (21, 24, 24, 28, 14)

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Galatasaray HDI Sigorta 2-3 Grupa Azoty Chemik


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