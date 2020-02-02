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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.02.2020 - 18:24,Son Güncelleme:/

Galatasaray HDI Sigorta 0-3 Fenerbahçe HDI Sigorta

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Galatasaray HDI Sigorta 0-3 Fenerbahçe HDI Sigorta

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligdeki 14. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılılar 3. kez yenildi. Fenerbahçe, ligin ilk yarısında sahasında 3-0 kaybettiği maçın rövanşını almış oldu.

Müsabakayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de izledi.

Maça Ter Maat'ın smaç servisleriyle etkili başlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın kolay oyun kurmasına izin vermedi. Teknik molaya 12-4 önde gelen sarı-lacivertliler, ilk seti 25-19 aldı.

İkinci set karşılıklı sayılarla geçerken, teknik molaya Galatasaray 12-10 önde girdi. Uzun süre geriden takip eden sarı-lacivertli ekip, 22-22'de skoru eşitledi.

Kalan bölümde avantajı ele alan konuk takım, seti 25-23 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla sürdü. Etkili servis atarak üstünlük sağlayan Fenerbahçe, Ter Maat'la skor üreterek seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Antonov (Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Rossard, Oğulcan Yatgın)

Setler: 19-25, 23-25, 22-25

Süre: 98 dakika (30, 35, 33)


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