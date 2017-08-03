Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdor kasabasında kamp yapan sarı kırmızılı takım, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde bir antrenman yaptı.
İlk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, tempolu koşuyla başlarken, ısınma hareketleriyle devam etti.
Dar alanda pas ve top kontrolü çalışması ile devam eden antrenmanda, Igor Tudor oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.
İdmanın basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı kaydedildi.
Öte yandan antrenmanda, Koray Günter ve Mariano takımdan ayrı koşu yaparken, kaleciler Muslera ve İsmail Çipe de takımdan ayrı çalıştı.
SERDAR AZİZ SAKATLANDI
Öte yandan sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Serdar Aziz'in, antrenmanın basına kapalı bölümünde sahadaki bir çukura basarak ayağını burktuğu belirtildi. Serdar'ın iki gün dinlendirileceği bildirildi.
Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile 5 Ağustos Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.