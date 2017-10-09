Galatasaray havaya girmesin! Mehmet Ekici...

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu şunları söyledi:

- Şampiyonlukta iddialı konuma gelebilmek için art arda maçlar kazanmak zorundayız. Malatyaspor ve Galatasaray'ı mutlaka yenmeliyiz.

- Sonrasında da seriyi sürdürmeliyiz. Puan kayıplarını başka türlü telafi edemeyiz. Sık sık aramızda bunu konuşuyoruz.

- Ligin bitmesine daha 27 hafta var. 8 puanın kapanmayacak bir fark olmadığını biliyoruz. Rakiplerimiz erken havaya girmesin. Her maç zor, her takım güçlü ve savaşmadan puan alamıyorsunuz.

- Kimin şampiyon olacağını kestiremezsiniz. Biz de kimseden geri değiliz, şampiyonluk şansımız hâlâ güçlü. Moralimizi bozmuyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz.