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Galatasaray havaya girmesin! Mehmet Ekici...

Sarı lacivertlilerin flaş transferi Mehmet Ekici, Fenerbahçe TV'ye verdiği röportajda çarpıcı sözler sarfetti...

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu şunları söyledi:

- Şampiyonlukta iddialı konuma gelebilmek için art arda maçlar kazanmak zorundayız. Malatyaspor ve Galatasaray'ı mutlaka yenmeliyiz.

- Sonrasında da seriyi sürdürmeliyiz. Puan kayıplarını başka türlü telafi edemeyiz. Sık sık aramızda bunu konuşuyoruz.

- Ligin bitmesine daha 27 hafta var. 8 puanın kapanmayacak bir fark olmadığını biliyoruz. Rakiplerimiz erken havaya girmesin. Her maç zor, her takım güçlü ve savaşmadan puan alamıyorsunuz.

- Kimin şampiyon olacağını kestiremezsiniz. Biz de kimseden geri değiliz, şampiyonluk şansımız hâlâ güçlü. Moralimizi bozmuyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz.

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