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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.02.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Galatasaray Hatayspor'u 2 golle geçti! Avantaj Aslan'ın

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Galatasaray Hatayspor'u 2 golle geçti! Avantaj Aslan'ın

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayak maçında evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u ağırladı. Çekişmeli geçen mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanarak avantaj elde etti. Galatasaray'ın ilk golünü 7. dakikada Christian Luyindama kaydetti. Feghouli ise 90+2'de sonucu belirledi. 41. dakikada ceza sahası dışında elle müdahalede bulunan Hatayspor kalecisi Ömer, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Geriye kalan dakikalarda 10 kişi oynayan Hatayspor, mücadelesiyle sayı eksikliğini hissettirmedi. Spor Toto 1. Lig ekibi, son dakikada buldukları pozisyonlarla sarı-kırmızılıları zora soktu. Rövanş 26 Şubat Salı Günü oynanacak.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

GALATASARAY: İsmail Çipe, Linnes, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Donk (Dk. 46 Belhanda), Fernando, Selçuk İnan (Dk. 73 Mitroglou), Yunus Akgün, Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 84 Feghouli)

HATAYSPOR: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yusuf Abdioğlu, Mehmet Tayfun Dingil, Yasin Güreler, Kubilay Sönmez, Nimaga (Dk. 74 Maiga), Gomis (Dk. 44 Akın Alkan), Selim Ilgaz (Dk. 46 Hüseyin Bağ), Korkishko, Mirkan Aydın

GOLLER: Dk. 7 Luyindama, Dk. 90+2 Feghouli (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 39 Ömer Alıcı (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Luyindama, Belhanda (Galatasaray) - Kubilay Sönmez (Hatayspor)

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TT Stadında Sinan Gümüşe büyük tepki
TT Stadı'nda Sinan Gümüş'e büyük tepki

TERİM İÇİN PANKART

Galatasaray taraftarları, Hatayspor maçında Teknik Direktör Fatih Terim’in vefat eden babası Talat Terim için tribünlerde başsağlığı pankartları açtı. 

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında sahasındaki Hatayspor müsabakasında Fatih Terim ve babası Talat Terim taraftarlar tarafından unutulmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim’in vefat eden babası için tribünlerde başsağlığı pankartları açtı. 
Taraftarların açtıkları pankartlarda, ‘Talat Terim’in mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun’ ve ‘Başın sağ olsun hocam’ yazıyordu. 

Hasan Şaş kulübede telefonla konuşurken görüntülendi
Hasan Şaş kulübede telefonla konuşurken görüntülendi

VAR'DAN ÖMER'E KIRMIZI

 Galatasaray-Hatayaspor maçının hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Hatay kalecisi Ömer Alıcı’nın ceza sahası dışında topa elle dokunmasına ilk önce sarı kart verdi. Daha sonra VAR’a giden Öğretmenoğlu, Ömer’e direkt kırmızı kart çıkardı. 

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’in ilk ayağında Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile Hatayaspor karşılaşırken, mücadelenin hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, 39. dakikadaki pozisyonda VAR sisteminden yararlandı. Hatayspor kalecisi Ömer Alıcı’nın ceza sahası dışı sağ tarafında Fernando’nun aşırtmasını elle kesmesine hakem Öğretmenoğlu sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR sisteminden yararlanan Mustafa Öğretmenoğlu, Ömer’e direkt kırmızı kart çıkardı. 

Ömer Alıcı, kartın rengi için bir süre itirazlarda bulundu ve oyun dışına giderken de tepki gösterdi. 

DIAGNE'NİN CEZASI BİTTİ

Galatasaray’ın yeni transferi Mbaye Diagne, Kasımpaşa’dan kalan men cezasını Hatayspor karşısında tamamladı. Diagne, hafta sonu ligde oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında oynayabilecek. 

Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan yeni transferi golcü futbolcu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı Son 16 Turu ilk maçından kırmızı kart görerek, 4 maç men cezası almıştı. Bu cezaların ikisini lacivert-beyazlılarda çeken Senegalli futbolcu, kalan iki maç cezasını da sarı-kırmızılılarda tamamladı. 

Galatasaray’ın Hatayspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını tamamlayan Mbaye Diagne, ligin 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Trabzonspor müsabakasında görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

13 BİN 562 SEYİRCİ

Galatasaray-Hatayaspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu’nda toplam 13 bin 562 seyirci takip etti. 

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’ı 2-0 mağlup etti. Türk Telekom Stadyumu’ndaki mücadeleyi ise 13 bin 562 seyirci takip etti. İstanbul’un soğuk hava şartlarında takımlarını desteklemek için stada gelen sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarını sürdürdü. 

EMRE AKBABA SEVİNCİ

Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba, 131 gün sonra Hatayspor karşısında kadroda yer aldı ve oyuna girmedi. 

Galatasaray’ın milli futbolcusu Emre Akbaba, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor’a karşı oynanan müsabakanın kadrosunda yer aldı. Sakatlığından dolayı eylül ayından beri sahalardan uzak kalan Emre, hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. 26 yaşındaki futbolcu, en son Süper Lig’in 7. haftasında 28 Eylül 2018 tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan B.B. Erzurumspor karşılaşmasında süre almış, 38. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, bu tarihten 131 gün sonra ilk kez sarı-kırmızılıların kulübesinde yer almış oldu. 
Emre Akbaba müsabakada ise süre almadı. 

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