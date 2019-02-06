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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.02.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Emre Akbaba oynayacak mı?

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Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Emre Akbaba oynayacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nın sürpriz takımı Hatayspor, çeyrek final ilk mücadelesinde Galatasaray karşısında galibiyet şansı arayacak. Başakşehir karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından dikkatleri üzerine çeken Hatayspor, ikinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray karşısında şansını deneyecek. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Sahasında Hatayspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in babasını kaybetmesi dolayısıyla Adana'ya gitmesinin ardından bu akşam Ümit Davala'nın ilk 11'i belirleyerek sahaya sürmesi bekleniyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. 6 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma, A2 TV'den canlı yayınlanacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşmada, İsmail Şencan ve Murat Ergin Gözütok yardımcılıkları üstlenecek. 

HATAYSPOR ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELMİŞTİ?

Galatasaray, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Keçiörengücü'nü eleyen sarı-kırmızılılar, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u saf dışı bıraktı.

Kupada üçüncü turdan itibaren mücadele eden Hatayspor ise sırasıyla Esenler Erokspor ve Fethiyespor'u eleyerek 5. tura yükseldi. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlı ekip, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

EMRE AKBABA TAKIMLA ÇALIŞTI

Hatayspor mücadelesi öncesi, Galatasaray'da uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu Emre Akbaba, takımla çalışmalara başladı. Asya Kupası'nda mücadele eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo takıma katılırken, sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Brezilyalı futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun tedavisi sürüyor.

DİAGNE'NİN CEZASI BİTİYOR

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin kırmızı kart cezası, Hatayspor maçıyla sona erecek.

Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki Senegalli golcü, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahaya çıkamamıştı.

Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında ilk kez Galatasaray formasını giyecek.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSUNDA KİMLER VAR?

Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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