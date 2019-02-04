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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.02.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Hatayspor maçı için geri sayım devam ediyor. Spor Toto 1. Lig ile bu yıl tanışan Hatayspor, tarihinde ilk kez karşılaşacağı Galatasaray karşısında şans arayacak. İlk maçı Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak olan Bordo Beyazlı takım, evine avantaj ile dönmeyi amaçlayacak. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Galatasaray Hatayspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kupanın sürpriz takımlarından Hatayspor, Süper Lig'in lideri Başakşehir'i eledikten sonra bu kez Galatasaray için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek. 6 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmanın ATV ya da A Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Şubat Çarşamba günü sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çabukluk ve kuvvet organizasyonlarının ardından sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yapıldığı bildirildi.
Ligde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede 90 dakika süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Açıklamada, uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Akbaba'nın idmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi. Asya Kupası'nda mücadele eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun takıma katıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı futbolcusu Mariano Ferreira Filho'nun yapılan tetkiklerinde sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Öte yandan Fernando Muslera'nın hayranı olan sarı-kırmızılı minik taraftar Efe Yılmaz, Uruguaylı kaleciyle bir araya gelerek hayalini gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

HATAYSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN SON MAÇ HAKKINDA AÇIKLAMA

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto 1. Lig'de 1-1 sona eren Denizlispor maçıyla ilgili, "Kazanmaya çok yakın olduğumuz bir maçı berabere bitirip 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

Palut, Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi hazırlandıklarını ve ilk yarının büyük bir bölümünde istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

İlk yarıda golü bulduklarını ve rakibe hiç pozisyon vermediklerini ifade eden Palut, şöyle devam etti:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu noktada aslında biz maça iyi hazırlandık ve ilk yarının büyük bir bölümünde istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Bir gol bulduk, rakibe hiç pozisyon vermedik bu süreçte. Skoru arttırabilecek pozisyonlarımız da vardı ama ilk yarı 1-0 bitti. İkinci yarı Denizlispor biraz daha topa sahip oldu. Bu arada Mehmet Akyüz ile de bir tane gol pozisyonu yakaladılar, bunun dışında pozisyonları yoktu. Ama biz bu dakikalar içerisinde kontrataklar için çok uygun alanlar bulduk. Burada bazen son pas, son vuruş tercih hatası, skoru arttırmamızı engelledi. Denizlispor'un baskısı kırılmışken, oyunu tekrar dengelemiş ve soğutmuşken, kaptırdığımız bir top sonrası bir anlık dikkatsizlik ve rakibin de becerisiyle yediğimiz gol ile son dakika berabere kaldık. Kazanmaya çok yakın olduğumuz bir maçı berabere bitirip 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz."

Palut, genel anlamda oyuncularının gösterdiği mücadeleden memnunum olduğunu belirterek, yollarına devam ederek yeniden galibiyetlerin peşinden gideceklerini sözlerine ekledi.

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