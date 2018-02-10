Galatasaray, Halkbank'a set vermedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerVoleybol HaberleriGalatasaray, Halkbank'a set vermedi
Voleybol Galatasaray, Halkbank'a set vermedi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Eczacıbaşı VitrA, İtalya deplasmanında!

Voleybol
AA
10.02.2018 - 17:37, Son Güncelleme:

Galatasaray, Halkbank'a set vermedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener
Galatasaray: Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Ruseva, Gamze Alikaya (Buse Kayacan, İlkin Aydın, Seda Aslanyürek, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Neşve Büyükbayram, Mariana, Salas, Sanchez (Eylül Akarçeşme, Derya Çayırgan, Simge Yalçın, Hande Şimşek, Burcu Yüzgenç)
Setler: 25-18, 25-17, 25-12
Süre: 68 dakika (25, 23, 20)

Birinci set karşılıklı sayılarla başlarken, Galatasaray, 10. sayıdan sonra etkili ataklarla öne geçti ve teknik molaya 12-10 önde girdi. Neslihan Demir Güler ve Kosheleva'nın sayılarıyla sarı-kırmızılılar seti 25-18 kazandı.
İkinci sete de iyi başlayan Galatasaray, Neslihan Demir Güler'in etkili oyunuyla teknik molaya 12-8 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, seti 25-17 galip bitirdi.
Üçüncü sette etkili ataklar yapan Galatasaray, Neslihan Demir Güler, Kosheleva ve Rabadzhieva'nın smaçlarıyla seti 25-12, müsabakayı da 3-0 kazandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Lucescu transferi duyurdu! 'Manchester City'e gidecek'

Beşiktaş'ın puan kaybetme lüksü kalmadı

Robben'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: Risk...

İşte F.Bahçe'nin peşindeki oyuncular!