Galatasaray, Halkbank'a set vermedi
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener
Galatasaray: Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Ruseva, Gamze Alikaya (Buse Kayacan, İlkin Aydın, Seda Aslanyürek, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Neşve Büyükbayram, Mariana, Salas, Sanchez (Eylül Akarçeşme, Derya Çayırgan, Simge Yalçın, Hande Şimşek, Burcu Yüzgenç)
Setler: 25-18, 25-17, 25-12
Süre: 68 dakika (25, 23, 20)
Birinci set karşılıklı sayılarla başlarken, Galatasaray, 10. sayıdan sonra etkili ataklarla öne geçti ve teknik molaya 12-10 önde girdi. Neslihan Demir Güler ve Kosheleva'nın sayılarıyla sarı-kırmızılılar seti 25-18 kazandı.
İkinci sete de iyi başlayan Galatasaray, Neslihan Demir Güler'in etkili oyunuyla teknik molaya 12-8 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, seti 25-17 galip bitirdi.
Üçüncü sette etkili ataklar yapan Galatasaray, Neslihan Demir Güler, Kosheleva ve Rabadzhieva'nın smaçlarıyla seti 25-12, müsabakayı da 3-0 kazandı.
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