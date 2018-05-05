Galatasaray hakemleri ve şanssızlığı geçemedi
Final Four'un ikinci yarı final maçında Galatasaray, ev sahibi CSM Volei Alba Blaj'a 23-25, 25-17, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup oldu. Yarın Galatasaray, Imoco Volley Conegliano ile üçüncülük mücadelesi verecek. Vakıfbank ise finalde CSM Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.
Mütevazı bütçesiyle büyük bir başarıya imza atarak dörtlü finale kalan Galatasaray, yıldızlarının sakatlıkları ve maçın Finlandiya ve İsviçreli hakemlerinin kötü yönetimiyle yarı final maçını kaybetti. Galatasaray bugün saat 16.00’da İtalyan ekibi İmoco Volley ile üçüncülük maçına çıkacak.
Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen 2018 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Galatasaray ev sahibi Alba Blaj’a 3-1 yenilince hayal edilen Vakıfbank-Galatasaray finali oluşmadı.
Mütevazı kadrosuyla dörtlü finallere kalarak büyük bir başarıya imza adan Galatasaray en kritik maçlarında en önemli silahı olan Kosheleva’nın sakatlanması, diğer uzun oyuncusu Seda’nın da ağrılarıyla oynamak zorunda kalmasına maçın hakemlerini ters kararları da eklenince sarı kırmızılı ekibimiz kadrosunda iki de Türk oyuncu barındıran Romen takımı Alba Blaj’a 3-1 yenildi.
RAKİP TAKIMDA İKİ TÜRK
Romen takımının iki liberosunun da Türk olması maçın ilginç yanlarından biriydi. Beylikdüzü takımından Romen takımına transfer olan Melisa Memiş ve Seramiksan takımından Selime İlyasoğlu Galatasaray’a karşı forma giydiler.
HAKEM HATALARI CAN YAKTI
İlk sette Neslihan, Cansu, Jack ve Ruseva’nın etkili oyunuyla sarı kırmızılı ekibimiz 23-25’le 0-1 öne geçti.
İkinci sette ev sahibi Romen takımının üstünlüğü vardı. Galatasaray 25-17 ile bu seti kaybedince durum 1-1 oldu. Üçüncü sette ise gerilim hakimdi. Maçın hakemleri Galatasaray antrenörü ve oyuncularının itiraz ettiği kararlardan ötürü kırmızı kart yiyerek ummadığı sayıları kaybedince bu sette 25-22 ile rakibe gitti ve durum 2-1 oldu. Peş peşe iki set kazanınca coşkulu seyirci desteğini de arkasına alan Alba Blaj son seti de zorlanmadan 25-22 kazanarak maçın skorunu 3-1 olarak ilan etti.
Salon: Sala Polivalenta Bükreş
Hakemler: Kari Partıaınen (Fınlandiya)(x), Stephan Grıeder (İsviçre)(x)
Setler: 23-25, 25-17,25-22, 25-22
Süre: 31’, 30’, 33’,29’
ALBA BLAJ: Malesevic (5), Onyejikwe(8), Clger (27), Crncevic(8), Krsmanovic(10), Barakova(5), Melisa Memiş (L), Saloru(2), Selime İlyasoğlu(L), Mollers (-), Thomas (2)
GALATASARAY: Gamze (-), Rabadzhieva(19),Ruseva(12), Neslihan(9), Cansu(9), Jack(11), Gizem(L), Aslı (1), Nursevil (3), Seda (5)
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