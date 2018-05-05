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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
Süleyman ARAT
05.05.2018 - 21:34, Son Güncelleme:

Galatasaray hakemleri ve şanssızlığı geçemedi

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Galatasaray hakemleri ve şanssızlığı geçemedi

Final Four'un ikinci yarı final maçında Galatasaray, ev sahibi CSM Volei Alba Blaj'a 23-25, 25-17, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup oldu. Yarın Galatasaray, Imoco Volley Conegliano ile üçüncülük mücadelesi verecek. Vakıfbank ise finalde CSM Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.

Mütevazı bütçesiyle büyük bir başarıya imza atarak dörtlü finale kalan Galatasaray, yıldızlarının sakatlıkları ve maçın Finlandiya ve İsviçreli hakemlerinin kötü yönetimiyle yarı final maçını kaybetti. Galatasaray bugün saat 16.00’da İtalyan ekibi İmoco Volley ile üçüncülük maçına çıkacak.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen 2018 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Galatasaray ev sahibi Alba Blaj’a 3-1 yenilince hayal edilen Vakıfbank-Galatasaray finali oluşmadı.

Mütevazı kadrosuyla dörtlü finallere kalarak büyük bir başarıya imza adan Galatasaray en kritik maçlarında en önemli silahı olan Kosheleva’nın sakatlanması, diğer uzun oyuncusu Seda’nın da ağrılarıyla oynamak zorunda kalmasına maçın hakemlerini ters kararları da eklenince sarı kırmızılı ekibimiz kadrosunda iki de Türk oyuncu barındıran Romen takımı Alba Blaj’a 3-1 yenildi.

RAKİP TAKIMDA İKİ TÜRK

Romen takımının iki liberosunun da Türk olması maçın ilginç yanlarından biriydi. Beylikdüzü takımından Romen takımına transfer olan Melisa Memiş ve Seramiksan takımından Selime İlyasoğlu Galatasaray’a karşı forma giydiler.

HAKEM HATALARI CAN YAKTI

İlk sette Neslihan, Cansu, Jack ve Ruseva’nın etkili oyunuyla sarı kırmızılı ekibimiz 23-25’le 0-1 öne geçti.

İkinci sette ev sahibi Romen takımının üstünlüğü vardı. Galatasaray 25-17 ile bu seti kaybedince durum 1-1 oldu. Üçüncü sette ise gerilim hakimdi. Maçın hakemleri Galatasaray antrenörü ve oyuncularının itiraz ettiği kararlardan ötürü kırmızı kart yiyerek ummadığı sayıları kaybedince bu sette 25-22 ile rakibe gitti ve durum 2-1 oldu. Peş peşe iki set kazanınca coşkulu seyirci desteğini de arkasına alan Alba Blaj son seti de zorlanmadan 25-22 kazanarak maçın skorunu 3-1 olarak ilan etti.

Salon: Sala Polivalenta Bükreş

Hakemler: Kari Partıaınen (Fınlandiya)(x), Stephan Grıeder (İsviçre)(x)

Setler: 23-25, 25-17,25-22, 25-22

Süre: 31’, 30’, 33’,29’

ALBA BLAJ: Malesevic (5), Onyejikwe(8), Clger (27), Crncevic(8), Krsmanovic(10), Barakova(5), Melisa Memiş (L), Saloru(2), Selime İlyasoğlu(L), Mollers (-), Thomas (2)

GALATASARAY: Gamze (-), Rabadzhieva(19),Ruseva(12), Neslihan(9), Cansu(9), Jack(11), Gizem(L), Aslı (1), Nursevil (3), Seda (5)

 

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